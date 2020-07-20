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Bu soru sosyal medyayı kasıp kavurdu! Hangi araç kaldırılırsa trafik açılır?

Sosyal medyada birçok içerik paylaşılıyor. Ancak bazıları kısa süre içinde viral olabiliyor. Sosyal medyada gittikçe popüler olan trafik problemi bulmacası bunlardan biri. Basit gibi görünse de, çözümünü çok az kişi buluyor. Bir kavşakta sıkışıp kalan 7 araçtan hangisi kaldırılırsa trafik açılır? Bakalım siz birçok sorunun olduğu zeka testinde başarılı olabilecek misiniz?

Giriş Tarihi: 20.07.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 14:33
Bu soru sosyal medyayı kasıp kavurdu! Hangi araç kaldırılırsa trafik açılır?

Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık sorularıyla bunu test etme imkanı.

(CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)

Bu soru sosyal medyayı kasıp kavurdu! Hangi araç kaldırılırsa trafik açılır?

Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

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Bu soru sosyal medyayı kasıp kavurdu! Hangi araç kaldırılırsa trafik açılır?

HANGİ ARAÇ KALDIRILIRSA TRAFİK AÇILIR?

Bir kavşakta sıkışıp kalan 7 araçtan hangisi kaldırılırsa trafik açılır?

Bu soru sosyal medyayı kasıp kavurdu! Hangi araç kaldırılırsa trafik açılır?

Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

(Seçenekler: 17, 19, 21)

Bu soru sosyal medyayı kasıp kavurdu! Hangi araç kaldırılırsa trafik açılır?

Bir çoban, iki koyun ve bir kurtla seyahat etmektedir. Her seferinde kendisiyle birlikte yalnızca bir şey alacağı botla nehrin karşısına geçmek ister. Eğer koyunlardan herhangi birini kurtla yalnız bırakırsa kurt saldıracak ve koyunu kaybedecektir. Çoban, koyunlara zarar gelmeden kurt ve iki koyunu nehrin karşısına nasıl geçirir?

Bu soru sosyal medyayı kasıp kavurdu! Hangi araç kaldırılırsa trafik açılır?

Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

(Seçenekler: 20, 41, 34)

Bu soru sosyal medyayı kasıp kavurdu! Hangi araç kaldırılırsa trafik açılır?

En sondaki üçgenin içinde hangi rakam olmalı?

(Seçenekler: 5, 6, 7)

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