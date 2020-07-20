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Bu soru sosyal medyayı kasıp kavurdu! Hangi araç kaldırılırsa trafik açılır?
Sosyal medyada birçok içerik paylaşılıyor. Ancak bazıları kısa süre içinde viral olabiliyor. Sosyal medyada gittikçe popüler olan trafik problemi bulmacası bunlardan biri. Basit gibi görünse de, çözümünü çok az kişi buluyor. Bir kavşakta sıkışıp kalan 7 araçtan hangisi kaldırılırsa trafik açılır? Bakalım siz birçok sorunun olduğu zeka testinde başarılı olabilecek misiniz?
Giriş Tarihi: 20.07.2020
14:18
Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
14:33
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