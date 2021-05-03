Bu suyu içen yerinde duramıyor! Önce zıplıyor sonra koşuyor

Günümüzde de gerek şehir içi gerek şehir dışından vatandaşlar böbrek taşı iltihabı için köyümüze gelmektedirler. Gerçekten çok şifalı ve faydalı bir su, bu suyun faydasını görenler çok oldu. Ben kendim bizzat böbrek taşını düşürürken bu suyu kullandım. Suyu içtikten sonra böbrek taşımı düşürdüm" dedi.