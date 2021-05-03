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Yaşam Bu suyu içen yerinde duramıyor! Önce zıplıyor sonra koşuyor
Giriş Tarihi: 03.05.2021
13:28 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
13:30
Bu suyu içen yerinde duramıyor! Önce zıplıyor sonra koşuyor
Erzurum'da bir mahalle halkı, köyün yakınında bulunan şifalı sudan içenlerin, böbrek taşlarından kurtulduğunu iddia ediyor. Bu mahalleye gelip sudan içen kişiler ise içtikleri suyun başında zıplamadan duramıyor.
Erzurum'a 40 kilometre uzaklıkta bulunan Konaklı Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, mahalle yakınlarında bulunan bir su kaynağının böbrek taşı döktüğünü iddia ediyor. Yerel halkın iddiasına göre küçük kuyularda bulunan şifalı sudan içenler, suyun başında zıpladıktan sonra böbrek taşlarından kurtuluyor.
"Suyu içen önce zıplıyor, sonra koşmaya başlıyor"
Şifalı suyun çevresinde koşanlar ise böbrek taşlarından bir süre sonra kurtulduklarını söylüyor. Öte yandan yakın köylerden ve şehir dışından böbrek taşı hastalığı bulunan vatandaşlar da bu şifalı suyu içmek için Konaklı köyüne geliyor.
"KENDİM BU SUYU İÇEREK BÖBREK TAŞIMI DÜŞÜRDÜM"
Kendisinin bizzat şifalı sudan içerek böbrek taşını düşürdüğünü belirten Mahalle İmamı Yusuf Teymur, "Köyümüzde bulunan bu şifalı
su çok eski yıllardan beri böbrek taşında kullanılan bir sudur.
Günümüzde de gerek şehir içi gerek şehir dışından vatandaşlar böbrek taşı iltihabı için köyümüze gelmektedirler. Gerçekten çok şifalı ve faydalı bir
su, bu suyun faydasını görenler çok oldu. Ben kendim bizzat böbrek taşını düşürürken bu suyu kullandım. Suyu içtikten sonra böbrek taşımı düşürdüm" dedi.
Teymur, "Bu sebeple böbrek taşı hastalığı olan kardeşlerimizi köyümüze bekliyoruz. Bu şifalı sudan gelip içsinler ve bu hastalıktan kurtulsunlar. Eskiden gelen bir gelenektir.