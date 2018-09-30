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Bu gizli kalan kişilik özelliklerinizi ortaya döküyor

Giriş Tarihi: 30.09.2018 18:40 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 18:44
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Bu gizli kalan kişilik özelliklerinizi ortaya döküyor
Bu test gizli kalan kişilik özelliklerinizi ortaya döküyor

Resmen dikkat... Bu objeler halihazırdaki ruh halinizin derinliklerinden fazlaca iz taşıyor. Sosyal medya kullanıcıları arasında da hızla yayılan ilginç kendinizden bile sakladığınız özelliğinizi ortaya çıkaracak.

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Bu gizli kalan kişilik özelliklerinizi ortaya döküyor
Bu test gizli kalan kişilik özelliklerinizi ortaya döküyor

Resimdeki farklı eşyalar arasından gözüne ilk önce hangisi takıldı? İşte seçtiğin objeye göre kendinden bile sakladığın en gizli özelliğin...

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Bu gizli kalan kişilik özelliklerinizi ortaya döküyor
Bu test gizli kalan kişilik özelliklerinizi ortaya döküyor

Salıncak. Bu obje tutkulu oyunları ve arzuları sembolize eder. Bir takıntın ya da bir şeye bağımlılığın olduğunu gösterir.

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Bu gizli kalan kişilik özelliklerinizi ortaya döküyor
Bu test gizli kalan kişilik özelliklerinizi ortaya döküyor

Bebek. Çocukluğunla bağını temsil eder. Büyümek, olgunlaşmak istemediğini olduğundan hep daha genç kalmak istediğini gösterir.

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Bu gizli kalan kişilik özelliklerinizi ortaya döküyor
Bu test gizli kalan kişilik özelliklerinizi ortaya döküyor

Kapağı açık boya kovası. Duygularını ve isteklerini daha net belli etmek istiyorsun.

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Bu gizli kalan kişilik özelliklerinizi ortaya döküyor
Bu test gizli kalan kişilik özelliklerinizi ortaya döküyor

Kapağı kapalı boya kovası. Gizlemeye çalıştığın birikmiş öfkeni ve saldırganlığını sembolize eder eder.

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Bu gizli kalan kişilik özelliklerinizi ortaya döküyor
Bu test gizli kalan kişilik özelliklerinizi ortaya döküyor

Bisiklet. Hayatında değişiklik yapıp yeni şeyler keşfetmek istediğini gösterir.

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