Bu test gizli kalan kişilik özelliklerinizi ortaya döküyor

Resmen dikkat... Bu objeler halihazırdaki ruh halinizin derinliklerinden fazlaca iz taşıyor. Sosyal medya kullanıcıları arasında da hızla yayılan ilginç test kendinizden bile sakladığınız özelliğinizi ortaya çıkaracak. Resimdeki farklı eşyalar arasından gözüne ilk önce hangisi takıldı? İşte seçtiğin objeye göre kendinden bile sakladığın en gizli özelliğin... Salıncak. Bu obje tutkulu oyunları ve arzuları sembolize eder. Bir takıntın ya da bir şeye bağımlılığın olduğunu gösterir. Bebek. Çocukluğunla bağını temsil eder. Büyümek, olgunlaşmak istemediğini olduğundan hep daha genç kalmak istediğini gösterir. Kapağı açık boya kovası. Duygularını ve isteklerini daha net belli etmek istiyorsun. Kapağı kapalı boya kovası. Gizlemeye çalıştığın birikmiş öfkeni ve saldırganlığını sembolize eder eder. Bisiklet. Hayatında değişiklik yapıp yeni şeyler keşfetmek istediğini gösterir.