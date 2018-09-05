Bu test kişiliğinizi ortaya çıkartıyor

Bu resme bakanlar farklı hayvanlara odaklanıyor. Kimisi kelebeğe odaklanırken, kimisi de köpeğe dikkat ediyor. Peki bunlar ne anlama geliyor? İşte cevapları.. Objelere ya da fotoğraflara verdiğimiz anlık tepkiler bilinçaltımızla ilgili ipuçları veriyor.. Örneğin bu resme baktığınızda ilk gördüğünüz hayvan sizin kişiliğinizle ilgili bir şeyler söylüyor. Peki siz resme ilk baktığınızda ne görüyorsunuz? Resimde ilk bakışta atı fark ettiyseniz, tutuklarınızın peşinden koşan bir kişiliğiniz var demektir. Aynı zamanda at evcilleştirilebilir bir hayvan olduğu için, bir ortama girdiğinizde oraya çabuk uyum sağlıyorsunuz demektir... resimde ilk gördüğünüz horoz ise, bir ortamda fark edilme isteğiniz oldukça baskın demektir. İddialı konularda oldukça baskınsınız. Ve azminiz, kararlılığınız sizi ayakta tutuyor.. Dikkat ettiğiniz ilk hayvan yengeç ise, dışa kapalı bir insan olmanıza rağmen, iç dünyanızda yumuşak ve sevecensiniz.. Peygamber devesi gördüğünüz ilk hayvansa, sessiz ve içe kapanık kişiliğinle öndesiniz..