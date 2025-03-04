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Bu testi yalnızca dâhiler başarıyla tamamlayabiliyor! 100 kişiden 99’u resimdeki kediyi göremiyor…
Giriş Tarihi: 04.03.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
16:34
Bu testi yalnızca dâhiler başarıyla tamamlayabiliyor! 100 kişiden 99’u resimdeki kediyi göremiyor…
Optik illüzyon testleri, kişinin gözlem becerilerinin ne kadar keskin olduğunu ortaya koyan güçlü IQ testleri olarak bilinmektedir. Bu görseldeki testi yalnızca yüzde %1'lik kesim başarıyla tamamlayabiliyor. Peki, siz resimdeki kediyi görebildiniz mi?