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Bu ülkeler vatandaşlarından istemiyor

Dünyada birçok ülkede vize uygulaması varken 89 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 9 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. İşte birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip 113 vizesiz ülke..

Giriş Tarihi: 10.06.2018 01:23 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 12:32
Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor

Dünyada birçok ülkede uygulaması varken 89 ülke vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 9 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. İşte birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip 113 vizesiz ülke..

Andorra

90 gün vizesiz.

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor

Antigua ve Barbuda

180 gün vizesiz.

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Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor

Arjantin

90 gün vizesiz.

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor

Arnavutluk

90 gün vizesiz.

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor

Azerbaycan

Kapıda ve Online vize uygulamaları var.

Havalimanlarında 10 ABD Doları karşılığında 60 günlük vize alınabiliyor.

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor

Bahamalar

90 gün vizesiz.

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor

Bahreyn

5 gün vizesiz.

Kapıda ve Online vize uygulamaları var.

Bahreyn'e girişte ücretsiz olarak 15 günlük vizenizi alabiliyorsunuz. Vizenizin süresini gerektiğinde 15 gün daha uzattırabiliyorsunuz.

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