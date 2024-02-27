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Haberler Yaşam Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler
Giriş Tarihi: 27.02.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 10:53

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler

Bu ülkelere gitmek için vize almanıza gerek yok. Hatta bazı rotalar için pasaporta da ihtiyacınız yok. Yeni yıl yaklaşırken yurt dışı planı yapmadan önce bu listeye mutlaka bakın! Vizeye hatta pasaporta ihtiyaç duymayacağınız rotaları sizler için derledik. Birçok ülke Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Kimlikle seyahat edebileceğiniz gibi kapıda vize uygulaması ile seyahat edebileceğiniz çok sayıda ülke bulunuyor. İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler…

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler

Birçok Türk vatandaşı tatilini yurt dışında geçirebileceği rotalara bakıyor. Bunların en başında ise vizesiz seyahat edilebilen ülkeler geliyor. Peki hangi ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor... İşte 2024 yılında vizesiz, sadece pasaportla ziyaret edebileceğiniz ülkelerin listesi...

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler

İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerin tam listesi:

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Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler

GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

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