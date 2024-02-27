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Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler
Giriş Tarihi: 27.02.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
10:53
Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler
Bu ülkelere gitmek için vize almanıza gerek yok. Hatta bazı rotalar için pasaporta da ihtiyacınız yok. Yeni yıl yaklaşırken yurt dışı planı yapmadan önce bu listeye mutlaka bakın! Vizeye hatta pasaporta ihtiyaç duymayacağınız rotaları sizler için derledik. Birçok ülke Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Kimlikle seyahat edebileceğiniz gibi kapıda vize uygulaması ile seyahat edebileceğiniz çok sayıda ülke bulunuyor. İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler…