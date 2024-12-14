Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte yalnızca pasaportunuz ile gidebileceğiniz ülkeler

Vizesiz ülkeler listesi belli oldu! Yeni yılda tatil planı yapanlar, yurt dışı rotalarını oluşturmadan önce vizesiz ülkeler hangisi araştırıyor. Birçok ülke yeni yıl öncesinde Türkiye' ye kapılarını aralıyor. İşte, 2025 yılında vizesiz gidebileceğiniz o ülkeler...