Giriş Tarihi: 14.12.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024
10:39
Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte yalnızca pasaportunuz ile gidebileceğiniz ülkeler
Vizesiz gidilecek ülkeler listesi güncellendi, Birçok ülke yeni yılda Türkiye'ye kapılarını açıyor. Tatil planı yapanların rota oluşturduğu Aralık ayında vizesi gidilebilecek ülkeler listesi belli olurken, sadece kimlikle bile giriş yapmanın mümkün olduğu ülkeler listesi de gündeme geldi. Peki, Türkiye'den vizesiz gidilecek ülkeler hangisi? İşte, o liste...