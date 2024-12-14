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Giriş Tarihi: 14.12.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 10:39

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte yalnızca pasaportunuz ile gidebileceğiniz ülkeler

Vizesiz gidilecek ülkeler listesi güncellendi, Birçok ülke yeni yılda Türkiye'ye kapılarını açıyor. Tatil planı yapanların rota oluşturduğu Aralık ayında vizesi gidilebilecek ülkeler listesi belli olurken, sadece kimlikle bile giriş yapmanın mümkün olduğu ülkeler listesi de gündeme geldi. Peki, Türkiye'den vizesiz gidilecek ülkeler hangisi? İşte, o liste...

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte yalnızca pasaportunuz ile gidebileceğiniz ülkeler

Vizesiz ülkeler listesi belli oldu! Yeni yılda tatil planı yapanlar, yurt dışı rotalarını oluşturmadan önce vizesiz ülkeler hangisi araştırıyor. Birçok ülke yeni yıl öncesinde Türkiye' ye kapılarını aralıyor. İşte, 2025 yılında vizesiz gidebileceğiniz o ülkeler...

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte yalnızca pasaportunuz ile gidebileceğiniz ülkeler

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

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Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte yalnızca pasaportunuz ile gidebileceğiniz ülkeler

GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte yalnızca pasaportunuz ile gidebileceğiniz ülkeler

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte yalnızca pasaportunuz ile gidebileceğiniz ülkeler

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

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