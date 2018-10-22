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Bu ülkeler Türkler'den istemiyor

Giriş Tarihi: 22.10.2018 22:52 Güncelleme Tarihi: 06.11.2018 09:27
Bu ülkeler Türkler'den vize istemiyor

'den istemeyen ve dünyaya teknolojiyle fark atan bu minik ülkede sizi neler bekliyor?

Bu ülkeler Türkler'den vize istemiyor

Dünyanın en dikkat çeken ülkelerinden biri; üstelik 'den de istemiyor ve teknolojisiyle tüm dünyanın gözü üstlerinde...

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Bu ülkeler Türkler'den vize istemiyor

Güney Kore'ye gitmek isterseniz yapacağınız tek şey pasaportunuzu elinize almak. Hepsi bu!

Güney Kore'nin başkenti Seul'e 'den doğrudan uçuş var. Ancak uçakta fazlasıyla bekleyeceğinizi söyleyelim; zira Türkiye'den oldukça uzakta olan Kore'ye gidiş yaklaşık 11 saat sürüyor!

Bu ülkeler Türkler'den vize istemiyor

Seul'e özellikle kış aylarında gidiyorsanız sıkı giyinmenizde fayda var; zira soğuğu İstanbul'un sert kışlarını hiç aratmıyor.

Bu ülkeler Türkler'den vize istemiyor

Kore'nin iki büyük şehri var; biri Seul, diğeri de 'nin Bursa'sı da diyebileceğimiz Busan. Busan'a Seul'den uçuşlar bir saat sürüyor.

Bu ülkeler Türkler'den vize istemiyor

Eğer sigara bağımlısıysanız bu ülkeye giderken üç beş kez düşünmeniz gerekiyor; zira Kore'de ağır bir sigara yasağı var. Sokakta rahatça sigara içemiyorsunuz; bunun için de özel sigara odalarına sığınmak zorundasınız.

Bu ülkeler Türkler'den vize istemiyor

İntihar oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri Güney Kore.

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