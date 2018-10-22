Bu ülkeler Türkler'den vize istemiyor

Türkiye'den vize istemeyen ve dünyaya teknolojiyle fark atan bu minik ülkede sizi neler bekliyor? Dünyanın en dikkat çeken ülkelerinden biri; üstelik Türkiye'den de vize istemiyor ve teknolojisiyle tüm dünyanın gözü üstlerinde... Güney Kore'ye gitmek isterseniz yapacağınız tek şey pasaportunuzu elinize almak. Hepsi bu! Güney Kore'nin başkenti Seul'e Türkiye'den doğrudan uçuş var. Ancak uçakta fazlasıyla bekleyeceğinizi söyleyelim; zira Türkiye'den oldukça uzakta olan Kore'ye gidiş yaklaşık 11 saat sürüyor! Seul'e özellikle kış aylarında gidiyorsanız sıkı giyinmenizde fayda var; zira soğuğu İstanbul'un sert kışlarını hiç aratmıyor. Kore'nin iki büyük şehri var; biri Seul, diğeri de Türkiye'nin Bursa'sı da diyebileceğimiz Busan. Busan'a Seul'den uçuşlar bir saat sürüyor. Eğer sigara bağımlısıysanız bu ülkeye giderken üç beş kez düşünmeniz gerekiyor; zira Kore'de ağır bir sigara yasağı var. Sokakta rahatça sigara içemiyorsunuz; bunun için de özel sigara odalarına sığınmak zorundasınız. İntihar oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri Güney Kore.