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Bu virüs "her evi" ziyaret ediyor! Kalkan formülü: Kış boyu bir kez bile grip olmamanın yöntemi...
Giriş Tarihi: 30.12.2023 11:10
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
11:14
Bu virüs "her evi" ziyaret ediyor! Kalkan formülü: Kış boyu bir kez bile grip olmamanın yöntemi...
Grip salgını bu kış da başladı ve şu an vaka sayıları zirve noktasında. Özellikle okullarda influenza görülme oranı yüksek. Çocukların okuldan eve taşıdığı virüsler ev halkını da enfekte ediyor. İnfluenza'nın belirtileri, tedavi süreci ve korunmanın yollarını uzmanıyla konuştuk