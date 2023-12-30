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Haberler Yaşam Bu virüs "her evi" ziyaret ediyor! Kalkan formülü: Kış boyu bir kez bile grip olmamanın yöntemi...
Giriş Tarihi: 30.12.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 11:14

Bu virüs "her evi" ziyaret ediyor! Kalkan formülü: Kış boyu bir kez bile grip olmamanın yöntemi...

Grip salgını bu kış da başladı ve şu an vaka sayıları zirve noktasında. Özellikle okullarda influenza görülme oranı yüksek. Çocukların okuldan eve taşıdığı virüsler ev halkını da enfekte ediyor. İnfluenza'nın belirtileri, tedavi süreci ve korunmanın yollarını uzmanıyla konuştuk

PINAR YILDIZ YÜKSEL
Bu virüs her evi ziyaret ediyor! Kalkan formülü: Kış boyu bir kez bile grip olmamanın yöntemi...

Son günlerde özellikle okullarda grip salgını kendini gösterdi. Kolay bulaştığı için sınıftaki öğrencilerin birbirine bulaştırma hızı da yüksek. Hasta olan çocuk, eve de hastalığı taşıyor. Bu seneki grip vakaları arasında en çok influenza adını duyuyoruz. Peki, nedir bu influenza, nasıl başlıyor, hangi durumlarda doktora mutlaka gidilmeli, ebeveynler çocukları için hangi önlemleri almalı? Tüm bu soruların cevabını, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Savaş Yüce ile konuştuk.

Bu virüs her evi ziyaret ediyor! Kalkan formülü: Kış boyu bir kez bile grip olmamanın yöntemi...

- Şu anda influenza salgını neden bu kadar yaygın görülüyor, belirtileri nelerdir?
- İnfluenza; halk arasında grip olarak tanımlanan, enfeksiyona neden olan bir virüstür. Özellikle kış aylarında salgınlara neden olabilir. Her kış görülme şiddeti ve sıklığı değişir. İçinde bulunduğumuz bu mevsimin hastalığı olmakla beraber son dönemde özellikle çocuklarımızda poliklinik ve acillerimizde çok yoğun influenza vakasına rastlamaktayız. Belirtileri yüksek ateş, titreme, üşüme, şiddetli baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, kırgınlık, halsizlik, öksürük (balgamlı ya da kuru) ishal ve kusmadır.

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Bu virüs her evi ziyaret ediyor! Kalkan formülü: Kış boyu bir kez bile grip olmamanın yöntemi...

- Nasıl tedavi edilir?
- İnfluenza genellikle kendiliğinden geçer ve spesifik bir tedavisi yoktur. Ancak semptomları hafifletmek ve bu süreci daha rahat atlatmak için bazı önlemler alınabilir:

  • İyice dinlenmek, istirahat etmek
  • Bol sıvı tüketmek
  • Uygun diyet, C vitamini desteği -Ağrı kesici, ateş düşürücüler
  • Sıcak duş almak
Bu virüs her evi ziyaret ediyor! Kalkan formülü: Kış boyu bir kez bile grip olmamanın yöntemi...

- Hangi durumlarda mutlaka doktora gidilmeli?
- Ciddi ve ağır şikâyetlerde ve düzelmenin gecikmesi durumunda mutlaka uzman bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

  • Ciddi öksürük
  • Göğüs ağrısı -Solunum güçlüğü
  • 2 yaş altı bütün çocuklar ve kronik hastalığı olan çocuklar
  • 39 derece ve üstünde ateşi varsa
  • Ciddi iştahsızlık
  • Kusma
  • Sıvı kaybı
Bu virüs her evi ziyaret ediyor! Kalkan formülü: Kış boyu bir kez bile grip olmamanın yöntemi...

- Ne kadar sürüyor?
Şikâyetlerin süresi kişiden kişiye değişebilir. Genellikle semptomlar birkaç gün ile bir hafta arasında sürebilir. Ancak yorgunluk, halsizlik, kuru öksürük birkaç hafta devam edebilir.
- Bulaşıcılığı yüksek mi?
- Evet. Damlacıklar yoluyla veya enfekte olmuş yüzeylere temas sonrası ellerin; yüz, ağız, burun ve göze götürülmesiyle kolayca bulaşır.

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