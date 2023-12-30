Bu virüs "her evi" ziyaret ediyor! Kalkan formülü: Kış boyu bir kez bile grip olmamanın yöntemi...

- Şu anda influenza salgını neden bu kadar yaygın görülüyor, belirtileri nelerdir?

- İnfluenza; halk arasında grip olarak tanımlanan, enfeksiyona neden olan bir virüstür. Özellikle kış aylarında salgınlara neden olabilir. Her kış görülme şiddeti ve sıklığı değişir. İçinde bulunduğumuz bu mevsimin hastalığı olmakla beraber son dönemde özellikle çocuklarımızda poliklinik ve acillerimizde çok yoğun influenza vakasına rastlamaktayız. Belirtileri yüksek ateş, titreme, üşüme, şiddetli baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, kırgınlık, halsizlik, öksürük (balgamlı ya da kuru) ishal ve kusmadır.