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Haberler Yaşam Bu yalanla evlere girip altın çaldı: Anneyi mutfağa kızını yatak odasına gönderdi ve…
Giriş Tarihi: 04.03.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 09:46

Bu yalanla evlere girip altın çaldı: Anneyi mutfağa kızını yatak odasına gönderdi ve…

İstanbul Ümraniye'de bir apartmanın 3 dairesine sözde elektrikçi gibi "Kaçak elektrik var, sayaç sıfırlayacağım" diyerek türlü bahanelerle giren adam akıl almaz dolandırıcılık yöntemleri ile hırsızlık yaptı. Bir evdeki mağdurun eline kablolar tutuşturup telefonunu çaldı. Diğer evde anne-kızın eline bozuk para verip prizlere sürttürüp, "Kulağınızda küpe, bileğinizdeki bileklik altın. Bunlar elektrik akımını çeker, çıkarın" diyerek hırsızlık yaptı. Son evde de elektronik eşyanın fişini çekmesini istediği yaşlı kadının eşyasını çaldı. Yakalanınca "Ben başka hırsızlıktan tutuklandım. Hemşerim olan Süleyman sahte kimlik kullanarak benim adıma hırsızlık yapıyor. Bunu ben yapmadım" savunması yaptı...

ARZU KAYA
Bu yalanla evlere girip altın çaldı: Anneyi mutfağa kızını yatak odasına gönderdi ve…

Akıllara durgunluk veren olay şubat ayında İstanbul Ümraniye'de gerçekleşti. Hırsız önce öğle saatlerinde Selda Ç'nin ailesiyle yaşadığı evin kapısını çaldı. Kapıyı açmadan önce camdan bakarak zile basanın kim olduğunu öğrenmek isteyen kadına şüpheli adam eşinin ismini vererek, "Faturanız çok geliyor, sayacınızı sıfırlayacağız. Prizlere bakmam gerekiyor.

Bu yalanla evlere girip altın çaldı: Anneyi mutfağa kızını yatak odasına gönderdi ve…

ENERJİSA'dan geliyorum" dedi. Sözde kimlik kartını bile gösterdi. Bu şekilde eve giren adam prizleri inceleyerek kaçak olduğunu söyledi. Yanında bulunan kablolardan birini ev sahibinin eline tutuşturdu, diğer kabloları birer birer odalara bırakmaya başladı. Aşağıdaki saati sıfırlayıp geleceğini söyleyen adam kaşla göz arasında Selda Ç'nin cep telefonunu çaldı. O sırada eşinin ablası eve gelen Selda Ç, akrabasının "adam gitti" demesiyle aydınlandı.

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Bu yalanla evlere girip altın çaldı: Anneyi mutfağa kızını yatak odasına gönderdi ve…

"ALTINLARI ÇIKARIN, ELEKTRİK AKIMINI ÇEKER" YALANI İLE SOYGUN
Aynı adam aynı apartmanda oturan Karakız A'nın kızıyla yaşadığı evine de girdi. "AYEDAŞ'tan geliyorum. Herkes yüksek faturadan şikayetçi, topraklama elektriği kontrol edeceğim" dedi. Ailenin şarteli indirmesini istedi.

Bu yalanla evlere girip altın çaldı: Anneyi mutfağa kızını yatak odasına gönderdi ve…

Elektrik akımının devam ettiği yalanıyla anneyi mutfağa, kızını yatak odasına gönderen adam, "Kulağınızda küpe, ile bileğinizdeki bileklik altın. Bunlar elektrik akımını çeker, çıkarın" dedi.

Bu yalanla evlere girip altın çaldı: Anneyi mutfağa kızını yatak odasına gönderdi ve…

Bu sırada ziynet eşyasını çıkaran aileyi mutfakta toplayan adam, ellerine verdiği bozuk parayı prize sürtmelerini istedi. Fırsattan istifade bileklik ve küpeleri alarak evden yine aynı bahane ile ayrıldı.

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