Bu yalanla evlere girip altın çaldı: Anneyi mutfağa kızını yatak odasına gönderdi ve…

ENERJİSA'dan geliyorum" dedi. Sözde kimlik kartını bile gösterdi. Bu şekilde eve giren adam prizleri inceleyerek kaçak olduğunu söyledi. Yanında bulunan kablolardan birini ev sahibinin eline tutuşturdu, diğer kabloları birer birer odalara bırakmaya başladı. Aşağıdaki saati sıfırlayıp geleceğini söyleyen adam kaşla göz arasında Selda Ç'nin cep telefonunu çaldı. O sırada eşinin ablası eve gelen Selda Ç, akrabasının "adam gitti" demesiyle aydınlandı.