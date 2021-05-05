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Giriş Tarihi: 05.05.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 11:08

Bu yıl ne zaman, ayın kaçında? Anneler Günü hangi tarihe denk geliyor, tarihçesi nedir?

Dünyada farklı tarihlerde kutlanan ne zaman sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de haftalar öncesinden bu önemli ve kıymetli gün için hazırlıklar başladı. Her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü'nün nereden ve nasıl ortaya çıktığı ile ilgili de pek çok rivayet bulunmaktadır. Bunlar arasında en bilineni ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis'in vefat eden annesi içi her yıl kutlama yapmak istemesi ile ortaya çıkmasıdır. Bu bakımdan; , ayın kaçında? Bu yıl Anneler Günü hangi tarihe denk geliyor, tarihçesi nedir? İşte yanıtı…

Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında? Bu yıl Anneler Günü hangi tarihe denk geliyor, tarihçesi nedir?

Mayıs ayının ilk haftası ile birlikte ne zaman sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Her sene Mayıs ayında kutlanan bu önemli gün, dünyada pek çok ülkede farklı tarihlerde kutlanmaktadır. ABD, Avusturya, Almanya, Japonya, Venezuela, Danimarka gibi pek çok ülke Türkiye ile birlikte bu kıymetli günü Mayıs ayının ikinci haftasında kutluyor. Bu bakımdan; , hangi tarihte kutlanacak? Bu yıl Anneler Günü hangi tarihe denk geliyor? İşte tarihçesi…

Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında? Bu yıl Anneler Günü hangi tarihe denk geliyor, tarihçesi nedir?

BU YIL ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden başladı.

Ülkelere göre kutlama tarihleri değişen bu anlamlı gün, Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor.

Yani bu yılki Anneler Günü 9 Mayıs'a denk geliyor.

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Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında? Bu yıl Anneler Günü hangi tarihe denk geliyor, tarihçesi nedir?

ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında? Bu yıl Anneler Günü hangi tarihe denk geliyor, tarihçesi nedir?

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı olarak ilan edilmiştir.

Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında? Bu yıl Anneler Günü hangi tarihe denk geliyor, tarihçesi nedir?

Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır. Öte yandan geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

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