Dünyada farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü ne zaman sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de haftalar öncesinden bu önemli ve kıymetli gün için hazırlıklar başladı. Her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü'nün nereden ve nasıl ortaya çıktığı ile ilgili de pek çok rivayet bulunmaktadır. Bunlar arasında en bilineni ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis'in vefat eden annesi içi her yıl kutlama yapmak istemesi ile ortaya çıkmasıdır. Bu bakımdan; Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında? Bu yıl Anneler Günü hangi tarihe denk geliyor, tarihçesi nedir? İşte yanıtı…