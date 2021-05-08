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Haberler Yaşam Bu yıl ilkokul, ortaokul ve liselerde ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak, tarih belli mi? MEB ile “Sınavlar ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtı belli oldu!
Giriş Tarihi: 08.05.2021 14:05 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 23:45

Bu yıl ilkokul, ortaokul ve liselerde ertelenen yapılacak, tarih belli mi? ile “?” sorusunun yanıtı belli oldu!

Tam kapanma sokağa çıkma yasağı nedeniyle sistemine geçilmişti. Bu kapsamda; yüz yüze eğitime ara verildiğinden dolayı milyonlarca öğrenci " yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bu konuda; Milli Eğitim Bakanı , önemli açıklamalarda bulundu. 2 Temmuz tarihinde öğrencilere karne verilecek olup 3 Mayıs sonrası yapılacak olan sınavların ertelenmesi ile birlikte sınavlar ilkokul, ortaokul ve liselerde ertelenen , tarih belli oldu mu? ile "Sınavlar ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı belli oldu!

MEB ile “Sınavlar ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtı belli oldu! Bu yıl ilkokul, ortaokul ve liselerde ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanı , tam kapanma sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle eğitim öğretim yılına ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bu kapsamda; 3 Mayıs sonrası yapılması planlanan dönem sınavlarının da tam kapanma sonrasına ertelendiğini açıklamıştı. Hal böyle olunca; " yapılacak?" sorusuna yanıt arayan öğrenciler son gelişmeleri de yakından takip ediyorlar. Bu bağlamda; ilkokul, ortaokul ve liselerde , tarih belli oldu mu? ile "Sınavlar ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı netlik kazandı!

MEB ile “Sınavlar ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtı belli oldu! Bu yıl ilkokul, ortaokul ve liselerde ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?

BAKAN SELÇUK'TAN ERTELENEN SINAVLARLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

"Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." açıklamasında bulundu. Sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

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MEB ile “Sınavlar ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtı belli oldu! Bu yıl ilkokul, ortaokul ve liselerde ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?

YKS VE LGS SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı , "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" açıklamasını yaptı. Bakan Selçuk "YKS ve LGS'nin ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar söz konusu değildir" dedi.

MEB ile “Sınavlar ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtı belli oldu! Bu yıl ilkokul, ortaokul ve liselerde ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

MEB ile “Sınavlar ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtı belli oldu! Bu yıl ilkokul, ortaokul ve liselerde ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?

"SAĞLIK NEYİ GEREKTİRİYORSA ONU YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Bilim Kurulu bir tavsiyede bulunduğundan, Sağlık Bakanlığımız bir tablo ortaya koyduğundan sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanan Selçuk, şunları söyledi:

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