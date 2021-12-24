Bu yıl KYK bursu ilk ödemeler ne zaman yapılacak, başlıyor? 2021-2022 İlk KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak?

KYK burs ödeme tarihleri son günlerde araştırılmaya başlandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim öğrencilerine maddi destek amaçlı sağlanmakta olan bu ücretin başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde son dakika haberi ile duyurulmuştu. Bu kapsamda vatandaşlar ücretlerin hesaplarına yatacağı o tarihi merak ediyor. 2021-2022 KYK öğrenci bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ilk taksit ödemeleri ne zaman başlıyor? İşte konuya dair detaylar…