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2025 Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ve Kurban Bayramı açıklaması geldi! Okullar erken mi kapanacak?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
14:31
2025 Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ve Kurban Bayramı açıklaması geldi! Okullar erken mi kapanacak?
2025 yılı yaz tatili ve okul kapanış tarihi, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yakından takip ediliyor. Kurban Bayramı'nın 6-9 Haziran 2025 tarihlerine denk gelmesi, "Yaz tatili Kurban Bayramı ile birleşecek mi?" sorusunu gündeme taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak 2025, 2025 MEB takvimine göre yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte, yanıtı.