2025 Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ve Kurban Bayramı açıklaması geldi! Okullar erken mi kapanacak?

KURBAN BAYRAMI İLE YAZ TATİLİ BİRLEŞECEK İDDİALARI YALANLANDI

Bakan Tekin, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında konuyla ilgili net konuştu.

'Okul tatili ve Kurban Bayramı tatili birleşecek mi?' sorusuna yanıt veren Bakan Tekin, 'Hukuken mümkün değil. Okullarımızın açık olması lazım. Takvime göre planlanmış durumda. Öyle bir planlama yok. Birkaç gün olsa tartışılabilir. Ama 2 haftalık bir süreç var.' dedi.

Geçtiğimiz haftalarda da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların bu yıl erken kapanacağı ve Kurban Bayramı ile birleşeceğine yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtirken, 'Bakanlığımızın web sayfasında geçen yıl bu zamanlar ilan ettiğimiz akademik takvim orada bulunuyor.' ifadelerini kullandı.