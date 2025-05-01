Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 2025 Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ve Kurban Bayramı açıklaması geldi! Okullar erken mi kapanacak?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 14:31 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 14:31

2025 Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ve Kurban Bayramı açıklaması geldi! Okullar erken mi kapanacak?

2025 yılı yaz tatili ve okul kapanış tarihi, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yakından takip ediliyor. Kurban Bayramı'nın 6-9 Haziran 2025 tarihlerine denk gelmesi, "Yaz tatili Kurban Bayramı ile birleşecek mi?" sorusunu gündeme taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak 2025, 2025 MEB takvimine göre yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte, yanıtı.

2025 Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ve Kurban Bayramı açıklaması geldi! Okullar erken mi kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı okul kapanış tarihini duyurdu. Yaz tatili hazırlıkları yapan veliler ve öğrenciler, Kurban Bayramı'nın da yaklaşmasıyla birlikte "Okullar erken mi kapanacak?" sorusuna yanıt arıyor. 6-9 Haziran tarihlerine denk gelen bayramla ilgili erken tatil iddiaları gündeme gelirken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuyla ilgili net açıklamalarda bulundu. Peki, yaz tatili erkene mi çekilecek, okullar ne zaman kapanıyor?

2025 Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ve Kurban Bayramı açıklaması geldi! Okullar erken mi kapanacak?

BU SENE OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?
Yaz tatilinin erken başlayacağı ve okulların erken kapanacağı iddiaları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından net bir dille cevaplandı. Bakan Tekin, okulların akademik takvimde yer alan 20 Haziran Cuma günü kapanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2025 Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ve Kurban Bayramı açıklaması geldi! Okullar erken mi kapanacak?

KURBAN BAYRAMI İLE YAZ TATİLİ BİRLEŞECEK İDDİALARI YALANLANDI
Bakan Tekin, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında konuyla ilgili net konuştu.

'Okul tatili ve Kurban Bayramı tatili birleşecek mi?' sorusuna yanıt veren Bakan Tekin, 'Hukuken mümkün değil. Okullarımızın açık olması lazım. Takvime göre planlanmış durumda. Öyle bir planlama yok. Birkaç gün olsa tartışılabilir. Ama 2 haftalık bir süreç var.' dedi.

Geçtiğimiz haftalarda da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların bu yıl erken kapanacağı ve Kurban Bayramı ile birleşeceğine yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtirken, 'Bakanlığımızın web sayfasında geçen yıl bu zamanlar ilan ettiğimiz akademik takvim orada bulunuyor.' ifadelerini kullandı.

2025 Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ve Kurban Bayramı açıklaması geldi! Okullar erken mi kapanacak?

MEB RESMİ İNTERNET SİTESİNDE DE DUYURDU
MEB tarafından yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek' başlıklı habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür." ifadelerine yer verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Söz konusu haberde özetle, "Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor." şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.

Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir."

2025 Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ve Kurban Bayramı açıklaması geldi! Okullar erken mi kapanacak?

ÖĞRENCİLER YAZ TATİLİNE KADAR TOPLAM 47 GÜN OKULA GİDECEK
Öğrenciler, bugünden itibaren yaz tatiline kadar karne günü de dahil olmak üzere 47 gün okula gidecek. Sonra 3 aylık yaz tatili resmen başlamış olacak.