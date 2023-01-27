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Haberler Yaşam Budist koca ayin yaparak karısını aldattı!
Giriş Tarihi: 27.01.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 15:39

Budist koca ayin yaparak karısını aldattı!

C.E., isimli adam önce Budizm ve Taoizm temelli kişisel gelişim dersleri aldı. Sonra da inziva gezilerine katıldı. Karısını başka bir kadınla aldattı. Bunu öğrenen mağdur eş ise soluğu mahkemede aldı. Detaylar ağızları açık bıraktı...

Budist koca ayin yaparak karısını aldattı!

Budist koca inziva gezilerinde karısı aldattı. Ayin yaparak öteki kadınla birlikte olduğu ortaya çıktı. İlginç boşanma davasının detayları ağızları açık bıraktı.

Budist koca ayin yaparak karısını aldattı!

Hürriyet'in haberine göre; P.E. ile ünlü bir markanın Türkiye satış direktörü olan C.E. 19 yıl hayatlarını birleştirdi.

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Budist koca ayin yaparak karısını aldattı!

KARISINI İNZİVA GEZİLERİNDE ALDATTI
Çiftin bu evliliklerinden iki çocuğu oldu. P.E.'nin iddialarına göre, evlilik birliği kocası C.E.'nin sadakatsizliği, alkol bağımlılığı, öfke kontrolü olmaması, eşine ve çocuklarına şiddet uygulaması nedeniyle sarsılmaya başladı.

Budist koca ayin yaparak karısını aldattı!

P.E.'nin iddialarına göre, C.E. bir kişisel gelişim uzmanına çok yüksek miktarda para ödeyerek Budizm ve Taoizm temelli kişisel gelişim dersleri aldı.

Budist koca ayin yaparak karısını aldattı!

C.E., eğitim grubu ile birlikte 'inziva' adı verilen birçok etkinliğe katılarak Çin ve Hindistan gibi ülkelere gitti.

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