Haberler Yaşam Budist koca ayin yaparak karısını aldattı!

Giriş Tarihi: 27.01.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 15:39

Budist koca ayin yaparak karısını aldattı!

C.E., isimli adam önce Budizm ve Taoizm temelli kişisel gelişim dersleri aldı. Sonra da inziva gezilerine katıldı. Karısını başka bir kadınla aldattı. Bunu öğrenen mağdur eş ise soluğu mahkemede aldı. Detaylar ağızları açık bıraktı...