Budist koca ayin yaparak karısını aldattı!

Budist koca inziva gezilerinde karısı aldattı. Ayin yaparak öteki kadınla birlikte olduğu ortaya çıktı. İlginç boşanma davasının detayları ağızları açık bıraktı. Hürriyet'in haberine göre; P.E. ile ünlü bir markanın Türkiye satış direktörü olan C.E. 19 yıl hayatlarını birleştirdi. KARISINI İNZİVA GEZİLERİNDE ALDATTI P.E.'nin iddialarına göre, C.E. bir kişisel gelişim uzmanına çok yüksek miktarda para ödeyerek Budizm ve Taoizm temelli kişisel gelişim dersleri aldı. C.E., eğitim grubu ile birlikte 'inziva' adı verilen birçok etkinliğe katılarak Çin ve Hindistan gibi ülkelere gitti. C.E., eğitim grubu ile birlikte 'inziva' adı verilen birçok etkinliğe katılarak Çin ve Hindistan gibi ülkelere gitti. Havada eliyle 'kaligrafi (yazı sanatı) şifası' yapmaya başlayan C.E., aldığı yeni eğitimlerin içerisinde kaybolup sesler çıkartarak sık sık bağırdı. Kendisine verilen kişisel ilaçlar C.E.'nin böbrek sorunu yaşamasına neden oldu. Doktor, bu ilaçların küflü olduğunu ve kesinlikle içmemesi gerektiğini C.E.'ye söyledi. Ancak C.E., kullanmaya devam etti. İHANETİ İTİRAF ETTİ 1 MİLYON TAZMİNAT 30 BİN NAFAKA! İstanbul Aile Mahkemesi'nde bir yıldır görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Karşı davayı reddeden mahkeme, iki çocuğun velayetinin anneye verilmesine, C.E.'nin boşandığı eşine 500 bin lira maddi ve 500 bin lira manevi olmak üzere toplam 1 milyon lira tazminat ödemesine, aylık toplam 30 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.