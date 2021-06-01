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Haberler Yaşam Bugün 1 Haziran'da marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor, kaça kadar açık olacak? Hafta içi hafta sonu market çalışma saatleri duyuruldu! 1 Haziran 2021 bakkal ve market çalışma saatleri!
Giriş Tarihi: 01.06.2021 07:38 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 14:59

Bugün 1 Haziran'da marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor, kaça kadar açık olacak? Hafta içi hafta sonu duyuruldu! 1 Haziran 2021 bakkal ve market çalışma saatleri!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke çapında yeni normalleşme kararları uygulamaya geçerken sabah saatlerinden itibaren yeni de "1 Haziran bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık olacak?" soruları ile gündeme taşınıyor. Yeni normalleşmenin ilk gününde genelgesi ile uygulanacak kararların detayları kamuoyu ile paylaşılmıştı. Hal böyleyken sokağa çıkma yasağı saatleriyle beraber bakkal market çalışma saatleri üzerinde yapılan değişiklik de merak konusu haline geldi. Buna göre; Bugün bakkallar ve marketler açık mı, saat kaçta açılıyor kapanıyor ve kaça kadar açık olacak? , , , 2021 Market çalışma saatleri değişti mi? İşte tüm detaylar…

Yeni genelgeyle market çalışma saatleri değişti! 1 Haziran bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık olacak? İşte bakkal ve market çalışma saatleri!

Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan yeni genelge ile beraber yeniden vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Milyonlarca kişi marketlerle ilgili yeni kararlara ilişkin detayları merak ediyor. Bu noktada "1 Haziran bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık olacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Değişen sokağa çıkma yasağı saatleriyle beraber bazı işletmelerin de hizmet vereceği zaman dilimleri değişime uğramıştı. Buna göre; Bugün bakkallar ve marketler açık mı, saat kaçta açılıyor kapanıyor ve kaça kadar açık olacak? , , , 2021 Market çalışma saatleri değişti mi? İşte tüm detaylar…

Yeni genelgeyle market çalışma saatleri değişti! 1 Haziran bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık olacak? İşte bakkal ve market çalışma saatleri!

Yayımlanan yeni genelgede marketlerle ilgili yer alan kısımlar şöyle;

PAZAR GÜNÜ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

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Yeni genelgeyle market çalışma saatleri değişti! 1 Haziran bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık olacak? İşte bakkal ve market çalışma saatleri!

MARKETLERİN AKTÜEL İNDİRİMLERİNDE YENİ NORMALLEŞME KARARI!

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

Yeni genelgeyle market çalışma saatleri değişti! 1 Haziran bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık olacak? İşte bakkal ve market çalışma saatleri!

KISITLAMA GÜNLERİNDE İZİN VERİLMEYECEK!

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

Yeni genelgeyle market çalışma saatleri değişti! 1 Haziran bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık olacak? İşte bakkal ve market çalışma saatleri!

ONLINE ALIŞVERİŞTE YENİ KARAR

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

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