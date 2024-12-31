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Haberler Yaşam BUGÜN 31 Aralık 2024 AVM'ler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2025 yılın ilk günü AVM kaçta açılıyor? İşte çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 31.12.2024 07:15 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 07:15

BUGÜN 31 Aralık 2024 AVM'ler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2025 yılın ilk günü AVM kaçta açılıyor? İşte çalışma saatleri

1 Ocak Çarşamba günü yeni yılın ilk günü resmi tatil olması sebebiyle birçok kurum kapalı olacak. Tatil gününde alışverişlerini gerçekleştirmek ve etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. 2025 yılının ilk günü hafta içi Çarşamba gününe denk geliyor. 31 Aralık gecesi ise Salı günü olacak. Peki 1 Ocak'ta AVM'ler açık mı, kapalı mı? İşte yılbaşı AVM çalışma saatleri

BUGÜN 31 Aralık 2024 AVM’ler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2025 yılın ilk günü AVM kaçta açılıyor? İşte çalışma saatleri

1 Ocak AVM açılış kapanış saatleri gündeme geliyor. Bu yıl yılbaşı resmi tatili Çarşamba gününe denk geliyor. Alışveriş yapmak ve çeşitli aktiviteler için alışveriş merkezlerine gidecekler çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki 1 Ocak'ta AVM'ler açık mı, kapalı mı?

BUGÜN 31 Aralık 2024 AVM’ler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2025 yılın ilk günü AVM kaçta açılıyor? İşte çalışma saatleri

1 OCAK'TA AVM'LER AÇIK MI?
1 Ocak 2025 yılbaşı bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. AVM'ler normal şartlarda 10:00 ila 22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak alışveriş merkezlerinin mesai saatleri resmi tatillerde farklılık gösterebiliyor.

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BUGÜN 31 Aralık 2024 AVM’ler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2025 yılın ilk günü AVM kaçta açılıyor? İşte çalışma saatleri

1 Ocak günü genelde AVM'ler açık olmaktadır ancak çalışma saatlerinde değişiklikler olabiliyor. Alışveriş merkezlerinin internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında resmi tatil günlerindeki açılış kapanış saatleri paylaşılıyor.

BUGÜN 31 Aralık 2024 AVM’ler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2025 yılın ilk günü AVM kaçta açılıyor? İşte çalışma saatleri

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN 2025?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

BUGÜN 31 Aralık 2024 AVM’ler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2025 yılın ilk günü AVM kaçta açılıyor? İşte çalışma saatleri

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık Salı günü resmi tatil kapsamında değerlendirilmiyor. Sadece yılın ilk günü; 1 Ocak tarihi tatil kapsamında yer alıyor.

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