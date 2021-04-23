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Haberler Yaşam Bugün adliyeler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağında adliyeler çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 22.04.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 10:28

Bugün adliyeler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağında adliyeler çalışıyor mu?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hafta içine denk gelince merak edilmeye başlandı. Belirli gün ve haftalarda resmi kurumlar kapalı olurken 23 Nisan'da adliyeler çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe yani hafta içine denk geliyor. Geçen sene resmi tatil olan 23 Nisan'da resmi kurum olan adliyeler kapalıydı. Buna göre bugün , çalışıyor mu sorusu yanıt bulurken kurumun Cumartesi ve Pazar günleri kapalı olduğu biliniyor.

Bugün adliyeler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağında adliyeler çalışıyor mu?

ile ilgili son günlerde araştırmalar hız kazandı. Bunun sebebi ise yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmasıdır. Her yıl resmi tatil günlerinde adliyeler açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Resmi tatil günlerinde PTT, banka, noter gibi yerlerin kapalı olduğu biliniyor. Öte yandan 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı ilan edilirken genelgede, "Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek" ifadelerine yer verildi. Buna göre; Bugün ? 23 Nisan'da adliyeler çalışıyor mu?

Bugün adliyeler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağında adliyeler çalışıyor mu?

BUGÜN ADLİYELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda resmi tatil olacağı bilinirken adliyelerin çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle;

23 Nisan'da adliyelerin kapalı olacak. Adliyeler, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

23 NİSAN'DA HANGİ KURUMLAR TATİL?

23 Nisan'da PTT'ler, bankalar, okullar ve devlet daireleri kapalı olacak, hastaneler ise açık. 24 Nisan'da ise hastaneler, okullar, devlet daireleri, PTT'ler açık olacak.

RESMİ TATİL GÜNLERİ AÇIK MI?

Adliyeler, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

, ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda resmi tatil olacağı bilinirken adliyelerin çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle;

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Bugün adliyeler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağında adliyeler çalışıyor mu?

23 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli kişiler de tören ve kutlama programları süresiyle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Daha önce genelgeyle belirtilen "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" aynen geçerli olacak.

Bugün adliyeler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağında adliyeler çalışıyor mu?

TBMM, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, şu esaslara göre kutlanacak:

"Milli Eğitim Bakanlığının 6 Nisan 2021 tarihli yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek. Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrim içi etkinliklere ağırlık verilecek

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