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Haberler Yaşam Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? 6 Mart çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları
Giriş Tarihi: 06.03.2025 07:04 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 07:04

Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? 6 Mart çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak son günlerde yükseliş gösterdi. Yatırımcılar altının güncel fiyatlarını yakından takip ediyor. 6 Mart 2025 itibarıyla gram altın fiyatı artış gösterirken, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da yükseldi. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, canlı kur fiyatları!

Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? 6 Mart çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları

6 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatlarında önemli değişiklikler yaşanıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında yükseliş gözlemlendi. Altın fiyatlarındaki bu artış, yatırımcıları meraklandırırken, altın almayı düşünenler için de önemli bir fırsat olabilir. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı?

Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? 6 Mart çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI 6 MART 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.921,18 dolar
SATIŞ: 2.921,52 dolar

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Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? 6 Mart çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları

GRAM ALTIN

ALIŞ: 3.425,24
SATIŞ: 3.425,77

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Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? 6 Mart çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 22.991,00
SATIŞ: 23.338,00

Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? 6 Mart çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 5.664,00
SATIŞ: 5.717,00