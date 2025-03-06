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Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? 6 Mart çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları
Giriş Tarihi: 06.03.2025 07:04
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
07:04
Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? 6 Mart çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak son günlerde yükseliş gösterdi. Yatırımcılar altının güncel fiyatlarını yakından takip ediyor. 6 Mart 2025 itibarıyla gram altın fiyatı artış gösterirken, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da yükseldi. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, canlı kur fiyatları!