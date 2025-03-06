Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? 6 Mart çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları

6 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatlarında önemli değişiklikler yaşanıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında yükseliş gözlemlendi. Altın fiyatlarındaki bu artış, yatırımcıları meraklandırırken, altın almayı düşünenler için de önemli bir fırsat olabilir. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı?