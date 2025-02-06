Günlük-canlı altın kuru | Bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

Ekonomik gelişmelerle birlikte 6 Şubat'ta altın fiyatları ne kadar oldu sorusu, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları anlık dalgalanmalarla değişkenlik gösterirken, 22 ayar bilezik fiyatları da merak edilenler arasında. İşte, piyasalardaki son durum ve altın fiyatlarındaki güncel verilerle ilgili detaylar...