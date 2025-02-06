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Haberler Yaşam Günlük-canlı altın kuru | Bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 08:11 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 08:11

Günlük-canlı altın kuru | Bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

6 Şubat 2025 itibarıyla piyasalarda altın fiyatlarındaki güncel durum merak ediliyor. Yatırımcılar özellikle çeyrek, yarım, tam, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarını yakından takip ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel ekonomik gelişmeler, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İşte, 6 Şubat canlı altın fiyatları kuru!

Günlük-canlı altın kuru | Bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

Ekonomik gelişmelerle birlikte 6 Şubat'ta altın fiyatları ne kadar oldu sorusu, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları anlık dalgalanmalarla değişkenlik gösterirken, 22 ayar bilezik fiyatları da merak edilenler arasında. İşte, piyasalardaki son durum ve altın fiyatlarındaki güncel verilerle ilgili detaylar...

Günlük-canlı altın kuru | Bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.313,43

SATIŞ(TL) 3.313,65

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
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Not: Altın fiyatları gün içinde değişkenlik gösterebilir. Altın Fiyatları kısmına tıklayarak canlı ve anlık fiyatları görüntüleyebilirsiniz.

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Günlük-canlı altın kuru | Bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.414,00

SATIŞ(TL) 5.460,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

Günlük-canlı altın kuru | Bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 22.011,00

SATIŞ(TL) 22.344,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

Günlük-canlı altın kuru | Bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.864,99

SATIŞ(USD) 2.865,34

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