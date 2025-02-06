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Günlük-canlı altın kuru | Bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 08:11
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
08:11
Günlük-canlı altın kuru | Bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?
6 Şubat 2025 itibarıyla piyasalarda altın fiyatlarındaki güncel durum merak ediliyor. Yatırımcılar özellikle çeyrek, yarım, tam, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarını yakından takip ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel ekonomik gelişmeler, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İşte, 6 Şubat canlı altın fiyatları kuru!