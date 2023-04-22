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Haberler Yaşam Bugün AVM’ler açık mı, kapalı mı? 22 Nisan bayramda alışveriş merkezleri kaçta açılıyor ve bugün kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 22.04.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 09:17

Bugün AVM’ler açık mı, kapalı mı? 22 Nisan bayramda alışveriş merkezleri kaçta açılıyor ve bugün kaça kadar açık?

Sevdikleriyle bayramlaşmayı bitiren ve bayramın ikinci gününü alışveriş merkezlerinde geçirmeyi planlayan vatandaşlar, bugün AVM'ler açık mı sorusuyla bayramda AVM açılış kapanış saatleri hakkında araştırma yapıyor. Bayram tatilini mağazalarda ya da AVM'lerin eğlence katlarında değerlendirmek isteyen vatandaşlar için bayramda alışveriş merkezleri kaçta açılıyor ve bugün kaça kadar açık gibi soruların yanıtı belli oldu. İşte 22 Nisan bayram AVM çalışma saatleri ile AVM bayramda açık mı, bugün kapalı mı sorusunun yanıtı!

Bugün AVM’ler açık mı, kapalı mı? 22 Nisan bayramda alışveriş merkezleri kaçta açılıyor ve bugün kaça kadar açık?

Bayram AVM çalışma saatleri gençler ve tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından merakla inceleniyor. Bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı diye araştıran vatandaşlar, bulunduğu bölgedeki alışveriş merkezlerinin bayram çalışma saatleri ile ilgili duyurularını takip ediyor. Peki, 22 Nisan bayramda alışveriş merkezleri kaçta açılıyor ve AVM bugün kaça kadar açık? İşte son duyurular ışığında güncel AVM açılış kapanış saatleri!

Bugün AVM’ler açık mı, kapalı mı? 22 Nisan bayramda alışveriş merkezleri kaçta açılıyor ve bugün kaça kadar açık?

BAYRAMDA AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

Resmi kurumların kapalı olacağı Ramazan Bayramı süresince AVM'ler hizmet vermeye devam ediyor. Ancak AVM'lerin kaçta açılıp kapanacağına dair yapılmış bir duyuru yok.

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Bugün AVM’ler açık mı, kapalı mı? 22 Nisan bayramda alışveriş merkezleri kaçta açılıyor ve bugün kaça kadar açık?

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda AVM'ler, öğleden sonra hizmet vermeye başlamıştı. AVM'lerin bayramın birinci günü saat 14.00'da açılacağı ve saat 22.00'da kapanacağı düşünülüyor. AVM'lerin bayramın diğer günleri ise saat 10.00'da açılacağı ve saat 22.00'da kapanacağı öngörülüyor.

Bugün AVM’ler açık mı, kapalı mı? 22 Nisan bayramda alışveriş merkezleri kaçta açılıyor ve bugün kaça kadar açık?

Bayram süresince gerçekleştireceğiniz AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayabilirsiniz.

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