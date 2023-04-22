Haberler Yaşam Bugün AVM’ler açık mı, kapalı mı? 22 Nisan bayramda alışveriş merkezleri kaçta açılıyor ve bugün kaça kadar açık?

Giriş Tarihi: 22.04.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 09:17

Bugün AVM’ler açık mı, kapalı mı? 22 Nisan bayramda alışveriş merkezleri kaçta açılıyor ve bugün kaça kadar açık?

Sevdikleriyle bayramlaşmayı bitiren ve bayramın ikinci gününü alışveriş merkezlerinde geçirmeyi planlayan vatandaşlar, bugün AVM'ler açık mı sorusuyla bayramda AVM açılış kapanış saatleri hakkında araştırma yapıyor. Bayram tatilini mağazalarda ya da AVM'lerin eğlence katlarında değerlendirmek isteyen vatandaşlar için bayramda alışveriş merkezleri kaçta açılıyor ve bugün kaça kadar açık gibi soruların yanıtı belli oldu. İşte 22 Nisan bayram AVM çalışma saatleri ile AVM bayramda açık mı, bugün kapalı mı sorusunun yanıtı!