12 Mayıs bugün Arefe Günü'nün gelmesi ile birlikte market çalışma saatleri merak edildi. Tam kapanma süreci devam ederken; bugün marketler açık mı, marketler saat kaçta açılıyor, marketler kaça kadar açık gibi soruların yanıtları sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı ikametlerine en yakın yerlerden alışverişlerini yapabilecekler. Bugün Arefe Günü olması dolayısıyla ise market çalışma saatleri merak ediliyor. Bu kapsamda; Arefe Günü bakkallar ve marketler açık mı, kaça kadar açık? Bayramda ve Arefe Günü bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte yanıtı!