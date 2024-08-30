Giriş Tarihi: 30.08.2024 07:20
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
07:33
BUGÜN Bankalar açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelemsi sebebiyle ise kamu kurumlarının çalışma takvimi merak ediliyor. Birçok kurumun çalışmaya ara verdiği resmi tatillerde Bankaların durumu yakından takip ediliyor. Peki, bugün bankalar açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?