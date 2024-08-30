Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 30.08.2024 07:20 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 07:33

BUGÜN Bankalar açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelemsi sebebiyle ise kamu kurumlarının çalışma takvimi merak ediliyor. Birçok kurumun çalışmaya ara verdiği resmi tatillerde Bankaların durumu yakından takip ediliyor. Peki, bugün bankalar açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

BUGÜN Bankalar açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

Bankalar bugün açık mı sorusu işlemleri bulunan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2024 yılında Cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu sorusu, Zafer Bayramı dolayısıyla merakla araştırılmaya başlandı. Peki, 30 Ağustos bugün bankalar açık mı 2024? İşte, bankaların çalışma saati hakkında detaylar.

BUGÜN Bankalar açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. 1922 yılında Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan taaruzu anmak için bu tarih ulusal bayram olarak kutlanıyor. 30 Ağustos cuma günü resmi tatil oluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN Bankalar açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, banka şubelerinin tamamı tüm gün kapalı olacak.

BUGÜN Bankalar açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

30 AĞUSTOS'TA HAVALE EFT YAPILIR MI?

30 Ağustos'ta havale EFT banka işlemleri sadece FAST sistemi ile gerçekleşebilecek. 30 Ağustos'ta FAST harici yapılan EFT işlemleri ise Pazartesi gününden itibaren hesaplara geçer.

BUGÜN Bankalar açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?
SON DAKİKA