BUGÜN Bankalar açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

Bankalar bugün açık mı sorusu işlemleri bulunan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2024 yılında Cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu sorusu, Zafer Bayramı dolayısıyla merakla araştırılmaya başlandı. Peki, 30 Ağustos bugün bankalar açık mı 2024? İşte, bankaların çalışma saati hakkında detaylar.