Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, ING, Finansbank banka çalışma saatleri 2021

Corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizde pek çok alanda değişiklikler yapılırken banka çalışma saatleri merak ediliyor. Finansal ihtiyaçlar için Halkbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi Bankası gibi birçok banka mesai saatlerinde değişiklik yapmış oldu. Bugün sabah saatlerinden itibaren bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. İşte 2021 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, ING, Finansbank banka çalışma ve mesai saatleri

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Ülkemizde koronavirüs tebdirleri kapsamında banka çalışma saatleri değişti. Banka işleri olan vatandaşlar bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Birçok banka yeni çalışma saatlerini kamuoyuyla paylaşırken 2021 banka çalışma saatleri şöyle;