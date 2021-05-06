Bugün bankalar ve noterler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Tam kapanmada bankalar çalışıyor mu? İşte 2021 Banka çalışma saatleri!

17 Günlük tam kapanma sürecinde binlerce kişi "Sokağa çıkma yasağında bugün noter ve bankalar açık mı, çalışıyor mu?" sorusuna ilişkin yanıtı araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Tam Kapanma" başlıklı genelgede tüm bu sorulara ait yanıt verilirken banka çalışma saatleri üzerinde yapılan düzenlemeye de yer verilmişti. 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma sürecinden muaf tutulan bu kurumlar, finansal işlemleri olan vatandaşların gündemine taşındı. Buna göre; Sokağa çıkma yasağında bugün bankalar ve noterler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte Ziraat, Akbank, Vakıfbank, Garanti, Yapıkredi, Halkbank ve diğer banka çalışma saatleri…