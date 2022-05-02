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Haberler Yaşam Bugün Bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu? Bayramda bankalar tatil mi, açık mı, kapalı mı olacak?
Giriş Tarihi: 02.05.2022 06:49 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 06:50

Bugün Bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu? Bayramda bankalar tatil mi, açık mı, kapalı mı olacak?

Haftanın ilk günü, aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın 1. Gününde bayramda bankalar açık mı, kapalı mı sorusu gündeme geliyor. Banka şubelerinde çeşitli sebeplerle işlem yapması gereken vatandaşlar Akbank, Ziraat, Halkbank, Garanti, ING, Vakıfbank gib diğer tüm bankaların çalışma saatleri üzerinde araştırmalar yapmaya başladı. Bu noktada "Bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Genel olarak Ramazan Bayramı gibi resmi tatillerde tüm kurumlarda olduğu gibi bankaların da hizmet vermediği biliniyor. Peki, 2 Mayıs 2022 Bugün Bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu? İşte detaylar...

Bugün Bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu? Bayramda bankalar tatil mi, açık mı, kapalı mı olacak?

Bayramın ilk gününde bankaların hizmet verip vermediği konusu gündeme taşındı. Her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan Bayramı dolayısıyla ülke genelinde resmi tatil ilan edildi. 3 günlük resmi tatilin ilk gününde "2 Mayıs 2022 Bugün Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Halkbank, İş Bankası gibi bankalar da diğer kurumlarda olduğu gibi resmi tatil boyunca kapalı olacak. İşte Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Halkbank, İş Bankası gibi bankaların bayramdaki güncel çalışma durumu...

Bugün Bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu? Bayramda bankalar tatil mi, açık mı, kapalı mı olacak?

BANKALAR AÇIK MI, BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Banka çalışma saatleri Ramazan Bayramı'nda araştırılan konular arasında bulunuyor.

2-3-4 MAYIS 2022 BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. 2 Mayıs bayramın ilk günü olmasıyla birçok kurum kapalı olacak. Ramazan Bayramı boyunca bankalar çalışmayacak.

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Bugün Bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu? Bayramda bankalar tatil mi, açık mı, kapalı mı olacak?

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Bayramda bankalar kapalı olacak.

Bugün Bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu? Bayramda bankalar tatil mi, açık mı, kapalı mı olacak?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

Yılın ilk bayram tatili 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Ancak ilk günün Pazartesiye gelmesinden kaynaklı olarak öğrenciler ve hafta sonu izinli çalışanlar tatile 30 Nisan cumartesi gününden itibaren çıkmış olacak.

2 Mayıs Pazartesi Ramazan bayramı tatilinin ilk günü olurken son günü de 4 Mayıs Çarşamba olacak. Bayram toplamda 3 gün sürecek. Arifeyle birlikte tatil resmiyette 3,5 gün olacak:

Bugün Bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu? Bayramda bankalar tatil mi, açık mı, kapalı mı olacak?

1 Mayıs Pazar: Bayram arifesi

2 Mayıs Pazartesi: Bayramın 1. günü

3 Mayıs Salı: Bayramın 2. günü

4 Mayıs Çarşamba: Bayramın 3. Günü

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