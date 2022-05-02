Haberler Yaşam Bugün Bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu? Bayramda bankalar tatil mi, açık mı, kapalı mı olacak?

Giriş Tarihi: 02.05.2022 06:49 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 06:50

Bugün Bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu? Bayramda bankalar tatil mi, açık mı, kapalı mı olacak?

Haftanın ilk günü, aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın 1. Gününde bayramda bankalar açık mı, kapalı mı sorusu gündeme geliyor. Banka şubelerinde çeşitli sebeplerle işlem yapması gereken vatandaşlar Akbank, Ziraat, Halkbank, Garanti, ING, Vakıfbank gib diğer tüm bankaların çalışma saatleri üzerinde araştırmalar yapmaya başladı. Bu noktada "Bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Genel olarak Ramazan Bayramı gibi resmi tatillerde tüm kurumlarda olduğu gibi bankaların da hizmet vermediği biliniyor. Peki, 2 Mayıs 2022 Bugün Bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu? İşte detaylar...