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Haberler Yaşam Bugün borsa açık mı? 23 Nisan 2021 Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem olacak mı?
Giriş Tarihi: 23.04.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 10:24

? 23 Nisan 2021 , işlem olacak mı?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gelirken borsa çalışma durumu merak edilmeye başlandı. Yatırımcıların yakından ilgilendiği Türkiye'nin en önemli borsası olan Borsa İstanbul'un işlem gerçekleştirdiği çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Piyasaların seyrini takip eden yatırımcılar için oldukça merak edilen 23 Nisan'da , kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorularına yanıt aranıyor. Resmi tatillerde bazı kurumların kapalı olduğu biliniyor. Buna göre; ? 23 Nisan 2021 , işlem olacak mı?

Bugün borsa açık mı? 23 Nisan 2021 Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı sebebiyle borsa çalışma durumu milyonların gündemine geliyor. Hem yatırım hem kazanç sağlama amacıyla piyasaları yakından takip edenler borsa çalışma saatlerini sorguluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle birçok kurum ve kuruluş resmi tatil nedeniyle kapalı olacağı bilinirken , çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. 23 Nisan sokağa çıkma yasağının Cuma gününe gelmesi nedeniyle gerek kamu bankası gerekse özel bankalar olsun tüm bankalar ulusal bayramlarda kapalı olacak. Böylelikle 23 Nisan 2021 , işlem olacak mı sorusu da yanıt buldu.

Bugün borsa açık mı? 23 Nisan 2021 Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem olacak mı?

, ÇALIŞIYOR MU?

Piyasaları yakından takip edenlerin gündeminde olan borsa çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle;

23 Nisan 2021 Cuma günü resmi tatil olduğu için Borsa kapalı olacak. Yani bugün Borsa İstanbul'da vatandaşlar işlem gerçekleştiremeyecek.

BORSA SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR? İŞTE BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA SAATLERİ…

Borsa İstanbul'da pay piyasaları sabah 09:40'da başlar ve 18:10'da biter. BİST'te, 2021 yılı çalışma takviminde resmi tatiler, dini ve milli bayramlarda işlem yapılamamaktadır.

Anlık harekete geçeceğiniz yatırımlar için farklı farklı zaman dilimleri de vardır. İşte farklı zaman dilimlerinde borsa çalışma saatleri:

Açılış Seansı Emir Toplama için saat aralığı: 09:40-09:55

Eşleştirme / Fiyat Belirleme için saat aralığı: 09:55-10:00

Sürekli İşlem için saat aralığı: 10:00-13:00

Gün ortası verilen alım satım emirlerinin toplandığı aralık: 13:00-13:55

Toplanan alım satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer 13:55-14:00 aralığında gerçekleşir.

Sürekli işlem için saat aralığı: 14:00-18:00

Kapanış saat aralığı: 18:00-18:01

Kapanış Seansı Emir Toplama saat aralığı: 18:01-18:05

Eşleştirme / Fiyat Belirleme için saat aralığı: 18:05-18:07

Kapanış Fiyatından İşlemler için saat aralığı: 18:07-18:10

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Bugün borsa açık mı? 23 Nisan 2021 Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem olacak mı?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları Seans Saatleri şu şekildedir:

Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:10

Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:15

Diğer Sözleşmeler için saat aralığı: 09:30-18:15

Dünya Borsaları açılış kapanış saatleri

Dünyada yatırım yapan yatırımcıların hangi ülkede ne zaman işlem yapacağı kıtalara göre farklılık gösterir. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları olan Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları açılış kapanış saatleri şu şekildedir:

Avrupa Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

Türkiye saati baz alınmıştır.

İngiltere: London İnternational Exchange : 10:00-18:30

Almanya: Frankfurt/Xetra Stock Exchange : 10:00-18:30

Fransa: Euronext Paris : 10:00-18:30

İspanya: Madrid Stock Exchange : 10:00-18:30

Hollanda: Euronext Amsterdam : 10:00-18:30

Portekiz: Euronext Lisbon : 10:00-18:30

İsveç: Stockholm Stock Exchange : 11:00-19:30

İtalya: Milano Stock Exchange : 11:00-19:30

İspanya Borsası : 11:00-19:30

Belçika: Euronext Brussels : 11:00-19:30

Norveç: Oslo Stock Exchange : 10:00-17:20

Danimarka: Copenhagen Stock Exchange : 10:00-17:55

İsviçre: Swiss Exchange : 10:00-18:20

Finlandiya: Helsinki Stock Exchange : 10:00 - 18:25

Asya Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

Türkiye saati baz alınmıştır.

Çin Borsası : 04:30-11:00

Japonya Borsası : 04:00-10:00

Hong Kong Borsası : 04:30-11:00

Amerika Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

New York Borsası (NYSE) : 16:30-23:00

Nasdaq : 16:30-23:00

Kanada: Toronto Stock Exchange : 17:30-00:00

Döviz Piyasalarında İşlem Saati

Döviz piyasalarındaki işlem saatleri piyasa merkezlerine göre değişiklik gösterir. Döviz piyasaları Türkiye saati ile pazar günü 00:00'da, Sydney'de açılıp cuma günü 00:00'da New York Menkul Kıymet Borsası kapanış saatinde sonlanır.

Sidney/Avustralya : 00:00-08:00

Tokyo/Japonya : 02:00-11:00

Frankfurt/Almanya : 09:00-18:00

Londra/İngiltere : 10:00-19:00

New York/ABD : 15:00-00:00

Bugün borsa açık mı? 23 Nisan 2021 Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem olacak mı?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 23 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 19.00'da başlayacak.

HAFTA SONU YASAĞI 3 GÜN SÜRECEK!

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Daha önce genelgeyle belirtilen "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" aynen geçerli olacak.

Hafta sonu 10.00-17.00 saatlerinde açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuru yemişçi ile şehirler arası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanacak.

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