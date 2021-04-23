Bugün borsa açık mı? 23 Nisan 2021 Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem olacak mı?

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları Seans Saatleri şu şekildedir:
Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:10
Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:15
Diğer Sözleşmeler için saat aralığı: 09:30-18:15
Dünya Borsaları açılış kapanış saatleri
Dünyada yatırım yapan yatırımcıların hangi ülkede ne zaman işlem yapacağı kıtalara göre farklılık gösterir. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları olan Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları açılış kapanış saatleri şu şekildedir:
Avrupa Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:
Türkiye saati baz alınmıştır.
İngiltere: London İnternational Exchange : 10:00-18:30
Almanya: Frankfurt/Xetra Stock Exchange : 10:00-18:30
Fransa: Euronext Paris : 10:00-18:30
İspanya: Madrid Stock Exchange : 10:00-18:30
Hollanda: Euronext Amsterdam : 10:00-18:30
Portekiz: Euronext Lisbon : 10:00-18:30
İsveç: Stockholm Stock Exchange : 11:00-19:30
İtalya: Milano Stock Exchange : 11:00-19:30
İspanya Borsası : 11:00-19:30
Belçika: Euronext Brussels : 11:00-19:30
Norveç: Oslo Stock Exchange : 10:00-17:20
Danimarka: Copenhagen Stock Exchange : 10:00-17:55
İsviçre: Swiss Exchange : 10:00-18:20
Finlandiya: Helsinki Stock Exchange : 10:00 - 18:25
Asya Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:
Türkiye saati baz alınmıştır.
Çin Borsası : 04:30-11:00
Japonya Borsası : 04:00-10:00
Hong Kong Borsası : 04:30-11:00
Amerika Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:
New York Borsası (NYSE) : 16:30-23:00
Nasdaq : 16:30-23:00
Kanada: Toronto Stock Exchange : 17:30-00:00
Döviz Piyasalarında İşlem Saati
Döviz piyasalarındaki işlem saatleri piyasa merkezlerine göre değişiklik gösterir. Döviz piyasaları Türkiye saati ile pazar günü 00:00'da, Sydney'de açılıp cuma günü 00:00'da New York Menkul Kıymet Borsası kapanış saatinde sonlanır.
Sidney/Avustralya : 00:00-08:00
Tokyo/Japonya : 02:00-11:00
Frankfurt/Almanya : 09:00-18:00
Londra/İngiltere : 10:00-19:00
New York/ABD : 15:00-00:00