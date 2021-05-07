Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi ile İstanbul, İzmir, Ankara ve il il Cuma namazı saatleri (7 Mayıs Cuma)
Giriş Tarihi: 07.05.2021 00:31 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 12:27

Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? takvimi ile İstanbul, İzmir, Ankara ve il il Cuma namazı saatleri (7 Mayıs Cuma)

Mübarek Ramazan ayını yaşadığımız şu günlerde bir Cuma gününe daha gelmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. İbadetlerini gerçekleştirmek isteyen müminler gece saatlerinden itibaren Cuma namazı saatleri ile ilgili araştırma yapıyor. Diyanet tarafından yayımlanan namaz saatleri duyuruldu. Camiye gidecek olan vatandaşlar haberimizde bulunan namaz vakitleri sayfası ile istediği ilin ezan saatlerine ulaşabilecek. Peki Cuma namazı saat kaçta? 7 Mayıs Cuma 2021 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri

Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı ile İstanbul, İzmir, Ankara ve il il Cuma namazı saatleri 7 Mayıs Cuma

Mübarek Cuma namazına gelmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Milyonlarca Müslüman bir Cuma gününe daha kavuşmanın mutluluğunu yaşarken bugün de dua ve ibadetler ile geçecek. tarafından yayınlanan namaz saatleri ile İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il Cuma saati belli oldu. Peki Cuma namazı saat kaçta? 7 Mayıs 2021 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri!

Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı ile İstanbul, İzmir, Ankara ve il il Cuma namazı saatleri 7 Mayıs Cuma

CUMA NAMAZI SAATLERİ – DİYANET DUYURDU

İSTANBUL: 13:06

ANKARA: 12:50

İZMİR: 13:13

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı ile İstanbul, İzmir, Ankara ve il il Cuma namazı saatleri 7 Mayıs Cuma

ABDEST NASIL ALINIR?

Elleri yıkama

"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı ile İstanbul, İzmir, Ankara ve il il Cuma namazı saatleri 7 Mayıs Cuma

Yüzü yıkama

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı ile İstanbul, İzmir, Ankara ve il il Cuma namazı saatleri 7 Mayıs Cuma

Ankara, İzmir ve ? 19 Haziran 2020 Diyanet ile İl il Cuma namazı saatleri

Boynu mesh etmek

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir

SON DAKİKA