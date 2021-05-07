Mübarek Ramazan ayını yaşadığımız şu günlerde bir Cuma gününe daha gelmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. İbadetlerini gerçekleştirmek isteyen müminler gece saatlerinden itibaren Cuma namazı saatleri ile ilgili araştırma yapıyor. Diyanet tarafından yayımlanan namaz saatleri duyuruldu. Camiye gidecek olan vatandaşlar haberimizde bulunan namaz vakitleri sayfası ile istediği ilin ezan saatlerine ulaşabilecek. Peki Cuma namazı saat kaçta? 7 Mayıs Cuma 2021 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri