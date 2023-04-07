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Bugün dolar ne kadar, kaç TL? 7 Nisan 2023 canlı dolar/TL kuru alış-satış fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 07.04.2023 06:09
Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
06:09
Bugün dolar ne kadar, kaç TL? 7 Nisan 2023 canlı dolar/TL kuru alış-satış fiyatı ne kadar?
7 Nisan günü döviz bürolarına giderek dolar alımı yapacak olanlar canlı alış ve satış fiyatlarına erişmek isteyerek bugün dolar kaç TL? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan 7 Nisan canlı dolar/TL kuru alış-satış fiyatı ve tüm bilgiler.