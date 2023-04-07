Bugün dolar ne kadar, kaç TL? 7 Nisan 2023 canlı dolar/TL kuru alış-satış fiyatı ne kadar?

Dolar fiyatları, yatırımcılar başta olmak üzere pek çok sebeple alım yapmayı düşünenler tarafından bugün dolar kaç TL? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA | BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

7 Nisan canlı dolar/TL kuru fiyatları ve tüm detaylar şöyle;