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Haberler Yaşam Bugün dolmuşlar ve taksiler çalışıyor mu? Genelgeye göre tam kapanmada taksiler sokağa çıkma yasağından muaf mı?
Giriş Tarihi: 30.04.2021 08:51 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 10:22

Bugün dolmuşlar ve ? Genelgeye göre tam kapanmada taksiler sokağa çıkma yasağından muaf mı?

Geçtiğimiz gün 19.00 itibarıyla başlayan tam kapanma sürecinde taksi ve dolmuşların çalışıp çalışmadığı konusu özellikle sokağa çıkma yasağından muaf olarak işlerine gidecek olan binlerce vatandaşın gündemine geliyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren "Tam Kapanmada dolmuşlar ve , sokağa çıkma yasağından muaf mı?" soruları yanıt aramaya başladı. 26 Nisan tarihinde yayımladığı "Tam Kapanma" konulu ek genelgesinde sürece ilişkin tüm merak edilenleri paylaşmış ve muaf olan mesleklere dair detayları paylaşmıştı. Buna göre; Tam Kapanmada dolmuşlar ve taksiler çalışıyor mu, sokağa çıkma yasağından muaf mı? İşte yanıtı…

Tam kapanmada dolmuşlar ve taksiler çalışıyor mu? Genelgeye göre taksiler sokağa çıkma yasağından muaf mı?

29 Nisan tarihinde 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan tam kapanma sürecinde taksiler ve dolmuşlar gibi ulaşım araçlarının hizmet verip vermediği konusu sabah saatlerinden bu yana araştırma konusu haline geldi. "Tam Kapanmada dolmuşlar ve , sokağa çıkma yasağından muaf mı?" soruları bu noktada yanıt ararken yayımladığı genelgede sürece ilişkin tüm detayları paylaşmıştı. 17 Günlük sokağa çıkma yasağında iett otobüsleri, metro ve metrobüs gibi toplu taşımaların sefer değişiklikleriyle çalışmaya devam edileceği ifade edilirken genelgede taksiler ve dolmuşlar için de bir madde yer aldı.

Tam kapanmada dolmuşlar ve taksiler çalışıyor mu? Genelgeye göre taksiler sokağa çıkma yasağından muaf mı?

BUGÜN TAKSİLER ÇALIŞIYOR MU?

tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen tüm konulara açıklık getirildi. Buna kapsamda, şehir içi ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri yasaklardan muaf olacak.

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Tam kapanmada dolmuşlar ve taksiler çalışıyor mu? Genelgeye göre taksiler sokağa çıkma yasağından muaf mı?

TAM KAPANMADA DOLMUŞLAR ÇALIŞACAK MI?

Yayımlanan genelgeye göre dolmuşlar da şehir içi ulaşım aracı olarak tam kapanma sürecinde hizmet vermeye devam edecek.

METROLARLA İLGİLİ FLAŞ DÜZENLEME

genelgesi ile İstanbul genelinde 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar genel sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına 29 Nisan 2021 itibari ile seferlerimizde aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır.

Aşağıda listelenen hatlarımızda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferlerimiz sona erecektir. Yapılan düzenlemeler işletmelerimiz tarafından günlük ve saat bazlı olarak takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacaktır.

Tam kapanmada dolmuşlar ve taksiler çalışıyor mu? Genelgeye göre taksiler sokağa çıkma yasağından muaf mı?

Kısıtlama süresince hizmet verecek hatlarımız:

  • M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler
  • M1B Yenikapı-Kirazlı
  • M2 Yenikapı-Hacıosman
  • M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir
  • M4 Kadıköy-Tavşantepe
  • M5 Üsküdar-Çekmeköy
  • M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
  • T1 Kabataş-Bağcılar
  • T4 Topkapı-Mescid-i Selam
  • T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı


Kısıtlama süresince aşağıdaki hatlarımız hizmet vermeyecektir. 17 Mayıs Pazartesi günü 06.00 itibari ile tüm hatlarımızda işletme başlayacaktır.

  • M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,
  • F1 Taksim-Kabataş füniküler,
  • T3 Kadıköy-Moda tramvay,
  • TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,
  • TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.

MARMARAY ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!

Marmaray seferleri Halkalı- Gebze arasında 30 dakika aralıklarla yapılacak. Başkentray da Sincan-Kayaş arasında hafta içi 30 dakika; hafta sonu bir saat aralıklarla hizmet verecek.

OTOBÜSLER İÇİN "GÜÇLENDİRİLMİŞ CUMARTESİ" TARİFESİ

İETT, 17 gün boyunca "Güçlendirilmiş Cumartesi" sefer tarifesine göre çalışacak. Seferler sabah 04.30 ile gece 00.25 arasında yapılacak.

Sabah ve akşam yoğun saatlerde takviye seferler düzenlenecek. Yolcu verilerinin düzenli olarak takip edileceği kısıtlama boyunca, ihtiyaç duyulan hatlara gerekli eklemeler veya çıkarmalar yapılarak planlar revize edilecek.

Olası yoğunlukları azaltmak için İETT yeterli miktarda araç ve şoförü garajlarda hazır bulunduracak.

METROBÜS AYNI ŞEKİLDE YAPILACAK

Metrobüs seferleri ise hafta içi günlerindeki sıklıkla yapılacak. Metrobüs hattında günde 580 araçla 6 binden fazla sefer düzenlenecek.

Sabah 06.00-09.00 arasında 20 saniyede bir, 09.00-16.00 arasında 30 saniyede bir, 16.00-19.00 arasında 20 saniyede bir, 19.00-22.00 arasında dakikada bir ve gece yarısı ile sabah 06.00 arasında 10 dakikada bir sefer yapılacak.

Metrobüs hattında da yolcu trafiği takip edilerek sefer planlamasında değişiklikler yapılacak, sefer aralıkları gerekirse artırılacak veya azaltılacak

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