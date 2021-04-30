29 Nisan tarihinde 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan tam kapanma sürecinde taksiler ve dolmuşlar gibi ulaşım araçlarının hizmet verip vermediği konusu sabah saatlerinden bu yana araştırma konusu haline geldi. "Tam Kapanmada dolmuşlar ve taksiler çalışıyor mu, sokağa çıkma yasağından muaf mı?" soruları bu noktada yanıt ararken İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgede sürece ilişkin tüm detayları paylaşmıştı. 17 Günlük sokağa çıkma yasağında iett otobüsleri, metro ve metrobüs gibi toplu taşımaların sefer değişiklikleriyle çalışmaya devam edileceği ifade edilirken genelgede taksiler ve dolmuşlar için de bir madde yer aldı.