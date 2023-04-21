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Giriş Tarihi: 21.04.2023 08:16 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 08:20

Bugün eczaneler açık mı, 21 Nisan bugün bayramın 1. Günü kapalı mı? İşte Ramazan bayramı eczane çalışma saatleri ve nöbetçi sorgulama ekranı…

İlaç, medikal ürün ihtiyacını karşılamak üzere eczanelere gitmek isteyen vatandaşlar bugün sabah saatleriyle beraber "bayramda bugün eczaneler açık mı, kapalı mı, nöbetçi eczane sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere; Ramazan Bayramı resmi tatil olarak kabul edildiğinden ötürü çoğu kurum ve kuruluş hafta içine denk gelen günlerde doğal olarak hizmet vermiyor veya nöbetçi sistemle ilerliyor. Peki, 21 Nisan bugün bayramın 1. Günü eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte Ramazan bayramı eczane çalışma saatleri ve nöbetçi eczane sorgulama ekranı…