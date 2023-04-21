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Haberler Yaşam Bugün eczaneler açık mı, 21 Nisan bugün bayramın 1. Günü kapalı mı? İşte Ramazan bayramı eczane çalışma saatleri ve nöbetçi sorgulama ekranı…
Giriş Tarihi: 21.04.2023 08:16 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 08:20

Bugün eczaneler açık mı, 21 Nisan bugün bayramın 1. Günü kapalı mı? İşte Ramazan bayramı eczane çalışma saatleri ve nöbetçi sorgulama ekranı…

İlaç, medikal ürün ihtiyacını karşılamak üzere eczanelere gitmek isteyen vatandaşlar bugün sabah saatleriyle beraber "bayramda bugün eczaneler açık mı, kapalı mı, nöbetçi eczane sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere; Ramazan Bayramı resmi tatil olarak kabul edildiğinden ötürü çoğu kurum ve kuruluş hafta içine denk gelen günlerde doğal olarak hizmet vermiyor veya nöbetçi sistemle ilerliyor. Peki, 21 Nisan bugün bayramın 1. Günü eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte Ramazan bayramı eczane çalışma saatleri ve nöbetçi eczane sorgulama ekranı…

Bugün eczaneler açık mı, 21 Nisan bugün bayramın 1. Günü kapalı mı? İşte Ramazan bayramı eczane çalışma saatleri ve nöbetçi sorgulama ekranı…

Ramazan bayramının ilk günü idrak edilirken öne çıkan bir konu da bayramda eczanelerin çalışma durumu oluyor. İlaç ve medikal ürün ihtiyaçlarını gidermek isteyenler bayramda eczanelerin çalışıp çalışmadığını sorguluyor. 21 Nisan bayramın ilk gününün hafta içine denk gelmesi nedeniyle eczaneler nöbetçi sistemle hizmet veriyor. Peki Bayramda eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı? 21-22-23 Nisan Ramazan Bayramı'nda eczaneler açık mı, çalışıyor mu? İşte tüm bu detaylar

Bugün eczaneler açık mı, 21 Nisan bugün bayramın 1. Günü kapalı mı? İşte Ramazan bayramı eczane çalışma saatleri ve nöbetçi sorgulama ekranı…

ECZANELER BAYRAMDA AÇIK MI?

20 Nisan Perşembe günü saat 13.00'ten itibaren eczaneler kapanacak ve nöbetçi eczaneler bayram boyunca mesailerine devam edecek.

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Bugün eczaneler açık mı, 21 Nisan bugün bayramın 1. Günü kapalı mı? İşte Ramazan bayramı eczane çalışma saatleri ve nöbetçi sorgulama ekranı…

Bayram günlerinde sağlık ocakları hizmet veremeyecek. Sağlık ocaklarında muayene veya aşı randevusu alanların randevularını bayram sonrasına ertelemeleri gerekecek.

Bugün eczaneler açık mı, 21 Nisan bugün bayramın 1. Günü kapalı mı? İşte Ramazan bayramı eczane çalışma saatleri ve nöbetçi sorgulama ekranı…

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.

Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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