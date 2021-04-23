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Haberler Yaşam Bugün eczaneler açık mı? Bu yıl 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 22.04.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 07:17

Bugün ? Bu yıl 23 Nisan Cuma günü , çalışıyor mu?

Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Koronavirüs gölgesinde geçecek olan bugünde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında 22 Nisan akşam saat 19:00'da başlayacak olan ve Pazartesi gününe kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağında sorusuna yanıt aranıyor. Her yıl resmi tatil günlerinde sorgulanan konular arasında yer alan 23 Nisan'da Cuma günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Bugün ? Eczane çalışma saatleri 2021

Bugün eczaneler açık mı? Bu yıl 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım başladı. Resmi tatiller arasında yer alan bu tarih ile birlikte hafta sonu birleştirilerek sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu kapsamda; hem resmi tatil olması hem de yasak olmasından dolayı eczane çalışma saatleri de merak edilir hale geldi. Özellikle salgın süresince ilaçların temin edileceği bir yer olması nedeniyle 23 Nisan'da Cuma günü , çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Bu kapsamda, yarın ? İşte bilgiler…

Bugün eczaneler açık mı? Bu yıl 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan resmi tatil olduğu için nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler kapalı olacak.

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Bugün eczaneler açık mı? Bu yıl 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır.

Bugün eczaneler açık mı? Bu yıl 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

ANKARA VE KIRIKKALE'DE ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

Ankara Eczacı Odasından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda 81 ilin valiliğine "kısmi kapanma" konulu genelge gönderildiği hatırlatıldı.

Ülke genelinde uygulanmaya başlanan iki haftalık kısmi kapanmada, Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri hafta içi 08.30-18.00 ve cumartesi 09.30-17.00 olarak düzenlendi.

Bugün eczaneler açık mı? Bu yıl 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

HAFTA SONU GENELGESİNDE AÇIKLANAN MUAF OLAN KİŞİLER

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla; eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler, zorunlu sağlık randevusu olanlar da bulunuyor.

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