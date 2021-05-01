Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık olacak?

Yurtta tam kapanma süreci devam ederken eczane çalışma saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kısıtlamadan muaf olan kişi ve kurumlar belirtilirken eczaneler açık mı sorusuna yanıt aranıyor. İlaç ve medikal ürün gibi ihtiyaçların karşılandığı eczanelerin çalışma durumu yayınlanan genelge kapsamında belli olurken eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık soruları da yanıt buldu. Tam 17 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağında hafta içi ve hafta sonu eczanelerin çalışma saatleri sorgulanıyor. Buna göre; Bugün eczaneler açık mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında eczaneler kaçta kapanıyor?