Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanmada eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Eczanelerin çalışma saatleri hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağı sebebiyle merak ediliyor. Tam kapanma kısıtlama dönemine geçilmesiyle birçok kurum ve kuruluş kapatıldı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile açık ve kapalı kurumlar ise belli oldu. Bu noktada eczanelerin çalışma durumu ilaç ve medikal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Resmi tatil ve Pazar günleri nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler kapalı olduğu biliniyor. Bu kapsamda; Tam kapanmada eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Hafta sonu hafta içi eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte sokağa çıkma yasağında eczane çalışma saatleri