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Giriş Tarihi: 06.05.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 15:17

Bugün , çalışıyor mu? Tam kapanmada eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Eczanelerin çalışma saatleri hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağı sebebiyle merak ediliyor. Tam kapanma kısıtlama dönemine geçilmesiyle birçok kurum ve kuruluş kapatıldı. genelgesi ile açık ve kapalı kurumlar ise belli oldu. Bu noktada eczanelerin çalışma durumu ilaç ve medikal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Resmi tatil ve Pazar günleri nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler kapalı olduğu biliniyor. Bu kapsamda; Tam kapanmada , çalışıyor mu? Hafta sonu hafta içi , kaçta kapanıyor? İşte sokağa çıkma yasağında

Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanmada eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Haftanın dördüncü gününde milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. tarafından yayımlanan genelgede kısıtlama saatlerinden muaf tutulan işyerleri ve çalışma saatleri gibi detaylar da kamuoyu ile paylaşılmıştı. Tam kapanma sokağa çıkma yasağında vatandaşlar genelge detaylarını merak ediyor. Yayımlanan genelge kapsamının dışında olan bazı kişi ve kurumlar bulunuyor. Buna göre; Hafta sonu hafta içi , kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında olacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanmada eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

ECZANELER AÇIK MI? ECZANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

Tam kapanma sokağa çıkma yasağında sorgulanıyor. genelgesine göre; hafta sonu hafta içi tam kapanma kısıtlaması kapsamında kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri sokağa çıkma yasağının dışında tutuluyor…

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Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanmada eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

TAM KAPANMADA ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

Eczaneler saat 09.00-18.00 arasında faaliyet gösterecek. İstanbul Eczacı Odası'ndan mesai saatlerinde düzenlemeye gidildiğini duyuruldu.

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanmada eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul'da yer alan eczaneler 30 Nisan'dan itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-18.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 30 Nisan Cuma günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-18. 00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı. 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada hafta içi sokağa çıkma yasağının saatlerinin değiştiğini duyurmuştu. Dün yapılan açıklamada ise tam kapanmanın uygulanacağı duyuruldu. 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar ise hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanmada eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
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