Bugün eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 29 Mart Arefe günü nöbetçi eczane ve eczanelerin çalışma saatleri

Bugün, eczanelerin çalışma saatleri merakla takip ediliyor. Bayram tatili süresince, acil durumlar için önemli olan eczane ve hastane gibi kurumların çalışma saatleri büyük ilgi görüyor. Peki, bugün açık mı, kapalı mı, hangi saatlerde hizmet veriyor? İşte, 29 Mart Cumartesi eczanelerin çalışma saatleri