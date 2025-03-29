Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bugün eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 29 Mart Arefe günü nöbetçi eczane ve eczanelerin çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 29.03.2025 07:47 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 07:47

Bugün eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 29 Mart Arefe günü nöbetçi eczane ve eczanelerin çalışma saatleri

Bu yıl Ramazan Bayramı arefesi 29 Mart Cuma gününe denk geliyor. Ülkemizde dini bayramlar ve arife günleri resmi tatiller arasında yer alır. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün çalışma durumu değişir. Bu nedenle Arefe günü eczanelerin açık mı, kapalı mı olduğu sorusu sıkça soruluyor. Peki, 29 Mart Arefe günü eczaneler çalışacak mı, kaça kadar açık olacak? İşte 2025 Ramazan Bayramı arefesi için eczane çalışma saatleri

Bugün eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 29 Mart Arefe günü nöbetçi eczane ve eczanelerin çalışma saatleri

Bugün, eczanelerin çalışma saatleri merakla takip ediliyor. Bayram tatili süresince, acil durumlar için önemli olan eczane ve hastane gibi kurumların çalışma saatleri büyük ilgi görüyor. Peki, bugün açık mı, kapalı mı, hangi saatlerde hizmet veriyor? İşte, 29 Mart Cumartesi eczanelerin çalışma saatleri

Bugün eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 29 Mart Arefe günü nöbetçi eczane ve eczanelerin çalışma saatleri

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?
Bayram arifesi, resmi tatiller kanununa göre yarım gün tatil sayılıyor. Bu yüzden eczaneler de o gün yarım gün çalışacak. Öğleden sonra nöbetçi eczane sistemine göre çalışılacak.

29 Mart Cumartesi (Arife) günü eczaneler, 09.00-13.00 saatleri arası açık olacak, 13.00 sonrası ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bugün eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 29 Mart Arefe günü nöbetçi eczane ve eczanelerin çalışma saatleri

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı süresince eczaneler kapalı olacak. Bayram tatili boyunca nöbetçi eczaneler açık olacak.

Bugün eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 29 Mart Arefe günü nöbetçi eczane ve eczanelerin çalışma saatleri

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 01 Nisan 2025 Salı

Bugün eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 29 Mart Arefe günü nöbetçi eczane ve eczanelerin çalışma saatleri
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ