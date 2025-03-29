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Bugün eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 29 Mart Arefe günü nöbetçi eczane ve eczanelerin çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 29.03.2025 07:47
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
07:47
Bugün eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 29 Mart Arefe günü nöbetçi eczane ve eczanelerin çalışma saatleri
Bu yıl Ramazan Bayramı arefesi 29 Mart Cuma gününe denk geliyor. Ülkemizde dini bayramlar ve arife günleri resmi tatiller arasında yer alır. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün çalışma durumu değişir. Bu nedenle Arefe günü eczanelerin açık mı, kapalı mı olduğu sorusu sıkça soruluyor. Peki, 29 Mart Arefe günü eczaneler çalışacak mı, kaça kadar açık olacak? İşte 2025 Ramazan Bayramı arefesi için eczane çalışma saatleri