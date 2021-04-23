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Giriş Tarihi: 23.04.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 10:04

Bugün , kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı 23 Nisan Cuma günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ederken eczanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. 82 saat boyunca kesintisiz devam edecek olan kısıtlamada vatandaşlara bazı temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere izin veriliyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da içine alan 23 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu sorusuna yanıt aranırken yayınlanan genelgede açık ve kapalı kurumlar belirtilmişti. Milli bayram kabul edilen 23 Nisan, resmi tatil olması dolasıyla çoğu kurum kapalıdır. Buna göre; Bugün , kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı 23 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?

Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı 23 Nisan Cuma günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

ile ilgili araştırmalar sabah saatleri itibariyle başladı. 23 Nisan Cuma günü başlayan sokağa çıkma yasağı üç gün sürecek. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Sokağa çıkma yasağı başlıklı genelgede kısıtlamadan muaf olan kurum ve kuruluşlar kamuoyuna duyurulmuştu. Buna göre; Bugün , kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı 23 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?

Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı 23 Nisan Cuma günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı içerisinde olduğumuz şu süre zarfında ile ilgili detaylar şöyle;

23 Nisan resmi tatil olduğu için nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler kapalı olacak.

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

Eczaneler pazar günleri ise nöbetçi sistemi ile çalışmakta. Bölgenizdeki nöbetçi Eczaneleri internetten sorgulayabilir aynı zamanda size en yakın eczaneye giderek de öğrenebilirsiniz.

Eczaneler hafta sonu nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.

ECZANELER HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Alınan karar gereğince, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

Eczaneler yasaktan muaf tutuluyor. Eczanelerin çalışma saatleri ise farklı olabilir. Bu sebeple internetten yakın çevrenizdeki nöbetçi eczanelerin çalışma gün ve saatlerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

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Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı 23 Nisan Cuma günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

RESMİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?

Eczaneler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir. Arefe günü eczaneler yarım gün olarak açıktır.

Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı 23 Nisan Cuma günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu?
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