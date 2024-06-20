BUGÜN ECZANELER AÇIK MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 20-21 Haziran Kurban Bayramı sonrası eczaneler çalışıyor mu?

Bayramda eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları ve birçok sağlık hizmeti sektöründeki kurumların çalışma saatleri yakından takip ediliyor. Bayram tatili süresince eczane ve hastane gibi acil durum için gerekli olabilecek kurumların çalışma saatleri yakından takip ediliyor. Peki, Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar çalışıyor? İşte, 16-17-18-19 Haziran eczanelerin çalışma saatleri!