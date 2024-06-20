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BUGÜN ECZANELER AÇIK MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 20-21 Haziran Kurban Bayramı sonrası eczaneler çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 07:20
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
07:20
BUGÜN ECZANELER AÇIK MI, NE ZAMAN AÇILACAK? 20-21 Haziran Kurban Bayramı sonrası eczaneler çalışıyor mu?
Kurban Bayramı 9 günlük tatili bugün itibarıyla başladı. Milyonlarca vatandaşın tatil yapacağı bu süreçte acil ihtiyaçlar doğrultusunda eczaneler büyük önem arz ediyor. Bu nedenle ise eczane çalışma saatleri yakından takip ediliyor. 16-17-18-19 Haziran Kurban Bayramında eczane çalışma saatleri belli oldu. Peki, Bayramda eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık?