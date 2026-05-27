Haberler Yaşam Bugün EFT ve havale yapılır mı? 27-30 Mayıs Kurban Bayramı’nda yapılan EFT ve FAST hesaba hemen geçer mi?
Giriş Tarihi: 27.05.2026 11:09 Güncelleme Tarihi: 27.05.2026 11:10

Bayram tatilinde banka işlemlerinin durumu merak edilirken EFT, havale ve FAST transferlerinin aynı gün içinde hesaba geçip geçmeyeceği araştırılıyor. Bu kapsamda bugün EFT ve havale yapılır mı, hesaba hemen geçer mi soruları yanıt arıyor. İşte 27-28-29-30 Mayıs Kurban Bayramı'nda banka işlemlerinin durumu.

Kurban Bayramı döneminde milyonlarca kişi para gönderme ve alma işlemlerinin nasıl ilerlediğini merak ediyor. Resmi tatillerde bankalar faaliyette olmadığı için özellikle EFT işlemlerinin akıbeti gündeme geliyor.

BUGÜN EFT YAPILIR MI?

Bankacılık sisteminde EFT işlemleri yalnızca mesai günleri ve belirli saat aralıklarında gerçekleştiği için bayram tatili boyunca gönderilen EFT'ler işleme alınmaz ve ilk iş gününde hesaba geçer.

FAST HEMEN HESABA GEÇER Mİ?

Buna karşılık T.C. Merkez Bankası'nın anlık transfer sistemi olan FAST üzerinden yapılan transferler, 7/24 anında gerçekleşirken, aynı banka içi havale işlemleri de kesintisiz şekilde devam eder.

Bu nedenle bayramda yapılan para transferlerinde yöntem seçimi, paranın hesaba ulaşma hızını doğrudan belirler.

NOT: EFT, farklı bankalar arasında yapılan para transferi işlemidir ve mesai saatleriyle sınırlıdır. Havale ise aynı banka içindeki hesaplar arasında 7/24 gerçekleşen transfer işlemidir.

