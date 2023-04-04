Haberler Yaşam Bugün Euro ne kadar, kaç TL oldu? Salı 4 Nisan Euro/TL kuru canlı alış-satış fiyatları kaç TL?

Giriş Tarihi: 04.04.2023 07:10 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 07:11

Bugün Euro ne kadar, kaç TL oldu? Salı 4 Nisan Euro/TL kuru canlı alış-satış fiyatları kaç TL?

Euro fiyatları 4 Nisan 2023 Salı günü alım satım yapmak amacıyla döviz bürolarına gidecek olanlar tarafından merak edilerek bugün Euro ne kadar? sorusuna yanıt aranıyor. İşte 4 Nisan Euro/TL kuru canlı alış-satış fiyatları ve tüm detaylar.