Bugün fırınlar açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI?

Unlu mamül satışçısı ve ekmek almak isteyen vatandaşlar tarafından fırınların çalışma saatleri araştırılıyor. Yasak sürecinde belli saatlerde vatandaşlar ekmek ve diğer unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre şu an da olduğu gibi tam kapanma sürecinde de fırınlar açık olacak.

FIRINLAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Fırınların çalışma saatleri tam kapanma ile ilgili tüm yeni detayların yer aldığı İçişleri Bakanlığı genelgesi belli oldu.

Genelgede şu ifadeler kullanıldı;

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Daha önce yayınlana genelgede ise şunlar açıklanmıştı;

Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.). Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.