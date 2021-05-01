Bugün fırınlar açık mı, kaça kadar açık? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI?

Koronavirüs salgıyla mücadele kapsamında çoğu işletme kapatılırken fırınların açık olup olmadığı merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde alınan tam kapanmada fırınlar açık olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında açık olan iş yerleri ve kısıtlamadan muaf olacaklar tek tek duyuruldu. Böylelikle fırın işletmecileri ve çalışanları kısıtlamadan muaf tutuluyor.

TAM KAPANMADA FIRINLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.