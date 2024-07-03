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Haberler Yaşam BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR, ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? İşte 3 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu
Giriş Tarihi: 03.07.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 09:52

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR, ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? İşte 3 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu

Altın fiyatlarında son durum, yatırımcısının takibinde. Gün içerisinde alım satım yapacak vatandaşlar 3 Temmuz canlı altın fiyatları ile güvenilir liman sarı metaldeki grafiği inceliyor. Altının gram fiyatı haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.440 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte, 3 Temmuz 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR, ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? İşte 3 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu

Yatırımlarını altından yana tercih eden kişiler 3 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış tablosuna odaklandı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, kuyumcu ve Kapalı Çarşı ile 3 Temmuz tam, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları...

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR, ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? İşte 3 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.440,63

SATIŞ(TL) 2.440,98

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BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR, ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? İşte 3 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.985,00
SATIŞ(TL) 4.052,00

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BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR, ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? İşte 3 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.382,00

SATIŞ(TL) 16.630,00

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BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR, ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? İşte 3 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.333,80
SATIŞ(USD) 2.334,13

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