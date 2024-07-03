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BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR, ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? İşte 3 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu
Giriş Tarihi: 03.07.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
09:52
Altın fiyatlarında son durum, yatırımcısının takibinde. Gün içerisinde alım satım yapacak vatandaşlar 3 Temmuz canlı altın fiyatları ile güvenilir liman sarı metaldeki grafiği inceliyor. Altının gram fiyatı haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.440 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte, 3 Temmuz 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…