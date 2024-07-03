BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR, ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? İşte 3 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu

Yatırımlarını altından yana tercih eden kişiler 3 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış tablosuna odaklandı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, kuyumcu ve Kapalı Çarşı ile 3 Temmuz tam, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları...