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Giriş Tarihi: 15.08.2024 21:42 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 21:42

BUGÜN GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 15 Ağustos 2024 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyat listesi

Altın fiyatlarındaki son durum ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Gün içerisinde alım satım yapacak vatandaşlar 15 Ağustos canlı altın fiyatları ile güvenilir liman sarı metaldeki grafiği inceliyor. Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.652 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte, 15 Ağustos 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…

BUGÜN GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 15 Ağustos 2024 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyat listesi

Altın fiyatları için göstergeler yukarı yönlü yanıyor. 15 Ağustos 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu yatırımcısının gündeminde. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, kuyumcu ve Kapalı Çarşı ile 15 Ağustos 2024 Perşembe tam, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları...

BUGÜN GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 15 Ağustos 2024 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyat listesi

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 17.898,00
Satış: 18.167,00

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BUGÜN GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 15 Ağustos 2024 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyat listesi

ATA ALTIN

Alış: 17.822,00

Satış: 18.062,00

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BUGÜN GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 15 Ağustos 2024 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyat listesi

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.444,62

Satış: 2.580,66

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BUGÜN GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 15 Ağustos 2024 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyat listesi

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.453,00

Satış: 2.453,25

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