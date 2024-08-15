BUGÜN GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 15 Ağustos 2024 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyat listesi

Altın fiyatları için göstergeler yukarı yönlü yanıyor. 15 Ağustos 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu yatırımcısının gündeminde. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, kuyumcu ve Kapalı Çarşı ile 15 Ağustos 2024 Perşembe tam, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları...