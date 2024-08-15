Giriş Tarihi: 15.08.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
21:42
BUGÜN GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 15 Ağustos 2024 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyat listesi
Altın fiyatlarındaki son durum ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Gün içerisinde alım satım yapacak vatandaşlar 15 Ağustos canlı altın fiyatları ile güvenilir liman sarı metaldeki grafiği inceliyor. Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.652 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte, 15 Ağustos 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…