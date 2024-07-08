CANLI ALTIN FİYATLARI 8 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın, haftanın ilk işlem gününe hareketli başladı. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken yatırımlarını bu değerli madenden yana tercih eden kişiler 8 Temmuz altın fiyatları alış-satış tablosuna odaklandı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, kuyumcu ve Kapalı Çarşı ile 8 Temmuz Pazartesi tam, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları...