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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 8 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.07.2024 08:19 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 08:19

CANLI ALTIN FİYATLARI 8 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında son durum, yatırımcısının odağında yerini aldı. Gün içerisinde alım satım yapacak vatandaşlar 8 Temmuz canlı altın fiyatları ile güvenilir liman sarı metaldeki grafiği inceliyor. Altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 2.507 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte, 8 Temmuz 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 8 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın, haftanın ilk işlem gününe hareketli başladı. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken yatırımlarını bu değerli madenden yana tercih eden kişiler 8 Temmuz altın fiyatları alış-satış tablosuna odaklandı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, kuyumcu ve Kapalı Çarşı ile 8 Temmuz Pazartesi tam, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 8 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.507,11

SATIŞ(TL) 2.507,99

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CANLI ALTIN FİYATLARI 8 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.067,00

SATIŞ(TL) 4.127,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 8 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.637,00

SATIŞ(TL) 16.888,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 8 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.391,21

SATIŞ(USD) 2.392,15

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