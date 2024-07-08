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CANLI ALTIN FİYATLARI 8 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.07.2024 08:19
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
08:19
CANLI ALTIN FİYATLARI 8 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatlarında son durum, yatırımcısının odağında yerini aldı. Gün içerisinde alım satım yapacak vatandaşlar 8 Temmuz canlı altın fiyatları ile güvenilir liman sarı metaldeki grafiği inceliyor. Altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 2.507 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte, 8 Temmuz 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…