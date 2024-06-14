Bugün hangi maçlar var? 14 Haziran EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bugün hangi maçlar oynanacak?

Futbolseverlerin gündeminde günün maç takvimi yer alıyor. 14 Haziran gününün maç fikstürü belli oldu. EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün ilk karşılaşma yaşanacak. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?