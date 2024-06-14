Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bugün hangi maçlar var? 14 Haziran EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün hangi maçlar oynanacak?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 14:01

Bugün hangi maçlar var? 14 Haziran EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün hangi maçlar oynanacak?

Günün maçları belli oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği maç programında bugün birçok karşılaşmalar yer alıyor. EURO 2024 Avrupa'nın futbol şöleni bugün başlıyor. İlk karşılaşma için heyecanlı olan futbolseverler "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? 14 Haziran EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün hangi maçlar oynanacak?

Bugün hangi maçlar var? 14 Haziran EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bugün hangi maçlar oynanacak?

Futbolseverlerin gündeminde günün maç takvimi yer alıyor. 14 Haziran gününün maç fikstürü belli oldu. EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün ilk karşılaşma yaşanacak. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? 14 Haziran EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bugün hangi maçlar oynanacak?

14 HAZİRAN BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Euro 2024 - Grup A

Almanya - İskoçya

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var? 14 Haziran EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bugün hangi maçlar oynanacak?

ALMANYA-İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılışı 14 Haziran Cuma günü yapılacak.

Turnuvanın ilk maçında A Grubu'nda Almanya ile İskoçya, TSİ 22.00'de Münih'te bulunan Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma, TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Bugün hangi maçlar var? 14 Haziran EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bugün hangi maçlar oynanacak?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bugün hangi maçlar var? 14 Haziran EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bugün hangi maçlar oynanacak?
SON DAKİKA