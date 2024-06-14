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Bugün hangi maçlar var? 14 Haziran EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün hangi maçlar oynanacak?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
14:01
Günün maçları belli oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği maç programında bugün birçok karşılaşmalar yer alıyor. EURO 2024 Avrupa'nın futbol şöleni bugün başlıyor. İlk karşılaşma için heyecanlı olan futbolseverler "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? 14 Haziran EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün hangi maçlar oynanacak?