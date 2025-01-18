BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Ocak Cumartesi 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol severlerin yakından takip ettiği maç listesinde bu akşam Süper Lig ve TFF 1.Lig maçları dikkat çekiyor.Bugün yurt içinde ve yurt dışındaki liglerde mücadelelerde karşılaşacak takımların maç yayın kanalları ve saatleri merak ediliyor. Peki, 18 Ocak Cumartesi günü kimin maçı var, hangi takımlar karşılaşacak, saat kaçta?İşte bugünkü maçlar