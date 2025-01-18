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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Ocak Cumartesi 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
10:21
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Ocak Cumartesi 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Futbol severler için heyecan dolu bir maç günü daha başlıyor. 18 Ocak Cumartesş günü oynanacak maçlar, futbol tutkunlarının ilgi odağına yerleşti. Süper Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Fransa Ligue 1 ve Serie A gibi dünyanın önde gelen liglerinde karşılaşmalar yaşanacak. Takımlar, futbol severlere keyifli bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor. Peki hangi maçlar var, 18 Ocak Cumartesi günü kimin maçı var, hangi takımlar karşılaşacak, saat kaçta?