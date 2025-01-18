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Giriş Tarihi: 18.01.2025 10:21 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 10:21

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Ocak Cumartesi 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol severler için heyecan dolu bir maç günü daha başlıyor. 18 Ocak Cumartesş günü oynanacak maçlar, futbol tutkunlarının ilgi odağına yerleşti. Süper Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Fransa Ligue 1 ve Serie A gibi dünyanın önde gelen liglerinde karşılaşmalar yaşanacak. Takımlar, futbol severlere keyifli bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor. Peki hangi maçlar var, 18 Ocak Cumartesi günü kimin maçı var, hangi takımlar karşılaşacak, saat kaçta?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Ocak Cumartesi 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol severlerin yakından takip ettiği maç listesinde bu akşam Süper Lig ve TFF 1.Lig maçları dikkat çekiyor.Bugün yurt içinde ve yurt dışındaki liglerde mücadelelerde karşılaşacak takımların maç yayın kanalları ve saatleri merak ediliyor. Peki, 18 Ocak Cumartesi günü kimin maçı var, hangi takımlar karşılaşacak, saat kaçta?İşte bugünkü maçlar

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Ocak Cumartesi 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (18 OCAK 2025)

SÜPER LİG

13:30 Başakşehir Fk - Rizespor

16:00 Gaziantep Fk - Bodrum Fk

19:00 Beşiktaş - Samsunspor

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Ocak Cumartesi 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1. LİG

13:30 Erzurumspor Fk - Bandirmaspor

16:00 Esenler Eroksp - Adanaspor

16:00 Amed Sk - Fatih Karagümrük

19:00 Çorum - Ümraniyespor

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Ocak Cumartesi 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

PREMİER LİG

15:30 Newcastle Utd - Bournemouth

18:00 Brentford - Liverpool

18:00 Leicester - Fulham

18:00 West Ham - Crystal Palace

20:30 Arsenal - Aston Villa

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Ocak Cumartesi 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İSPANYA LA LİGA

16:00 Girona - Sevilla

18:15 Leganes - Atletico Madrid

20:30 Real Betis - Alaves

23:00 Getafe - Barcelona

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