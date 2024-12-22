Bugün hangi maçlar var? 22 Aralık Pazar bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol heyecanı, hafta kapanışında de hız kesmeden devam ediyor. Bugün, Trendyol Süper Lig, TFF 1. lig, İngiltere Premier Lig ve pek çok ligde heyecan verici maçlar futbolseverler ve taraftarlarla buluşacak. Peki, 22 Aralık 2024 Pazar bugün hangi maçalr var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar....