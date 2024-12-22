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Giriş Tarihi: 22.12.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 09:16

Bugün hangi maçlar var? 22 Aralık Pazar bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

22 Aralık 2024 Pazar, futbolseverler için heyecan dolu bir gün olacak. Bugün, futbol dünyasında birbirinden önemli maçlar oynanacak ve taraftarlar büyük bir coşkuyla takımlarını destekleyecek. TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi önde gelen kanallar, bu önemli karşılaşmaları ekranlara taşıyacak. Peki, 22 Aralık 2024 Pazar günü hangi takımlar sahada olacak, maç saatleri ne zaman, hangi kanallarda yayınlanacak?

Bugün hangi maçlar var? 22 Aralık Pazar bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol heyecanı, hafta kapanışında de hız kesmeden devam ediyor. Bugün, Trendyol Süper Lig, TFF 1. lig, İngiltere Premier Lig ve pek çok ligde heyecan verici maçlar futbolseverler ve taraftarlarla buluşacak. Peki, 22 Aralık 2024 Pazar bugün hangi maçalr var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar....

Bugün hangi maçlar var? 22 Aralık Pazar bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

SÜPER LİG

13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor

16.00 Kayserispor - Galatasaray

16.00 Göztepe Çaykur Rizespor

19.00 Trabzonspor - Bodrumspor

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Bugün hangi maçlar var? 22 Aralık Pazar bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1. LİG

13.30 Keçiörengücü - Fatih Karagümrük

16.00 Esenler Erokspor - Bandırmaspor

16.00 Boluspor - Kocaelispor

19.00 Çorum FK - MKE Ankaragücü

Bugün hangi maçlar var? 22 Aralık Pazar bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İNGİLTERE PREMİER LİG

17.00 Everton - Chelsea

17.00 Manchester United - Bournemouth

17.00 Fulham - Southampton

17.00 Leicester City - Wolverhampton

19.30 Tottenham - Liverpool

Bugün hangi maçlar var? 22 Aralık Pazar bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

LA LİGA

16.00 Valencia - Deportivo Alaves

18.15 Real Madrid Sevilla

20.30 Leganes - Villarreal

20.30 Las Palmas - Espanyol

23.00 Real Betis - Rayo Vallecano

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