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Bugün hangi maçlar var? 22 Aralık Pazar bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
09:16
Bugün hangi maçlar var? 22 Aralık Pazar bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
22 Aralık 2024 Pazar, futbolseverler için heyecan dolu bir gün olacak. Bugün, futbol dünyasında birbirinden önemli maçlar oynanacak ve taraftarlar büyük bir coşkuyla takımlarını destekleyecek. TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi önde gelen kanallar, bu önemli karşılaşmaları ekranlara taşıyacak. Peki, 22 Aralık 2024 Pazar günü hangi takımlar sahada olacak, maç saatleri ne zaman, hangi kanallarda yayınlanacak?