Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 23 Aralık Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 23.12.2024 08:03 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 08:03

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 23 Aralık Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

23 Aralık 2024 Pazartesi, futbol tutkunları için unutulmaz bir gün olacak. Bugün, birbirinden heyecan verici maçlar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. TRT 1, TRT Spor, TV8.5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi önde gelen yayın kanalları, bu kritik karşılaşmaları izleyicilerle buluşturacak. Peki, 23 Aralık 2024 Pazartesi günü hangi takımlar mücadele edecek, maçların başlama saatleri ne zaman ve hangi kanallardan izlenebilecek?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 23 Aralık Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol heyecanı, hafta başında hız kesmeden devam ediyor. 23 Aralık 2024 Pazartesi günü, Trendyol Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere Premier Lig ve diğer önemli liglerde nefes kesici maçlar futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün hangi karşılaşmalar oynanacak, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 23 Aralık Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
TRENDYOL SÜPER LİG
20:00 beIN Sports 2 Atakaş Hatayspor- : -Yukatel Adana Demirspor
20:00 beIN Sports Rams Başakşehir FK - : -Kasımpaşa
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 23 Aralık Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
TÜRKİYE 1. LİG
20:00 beIN Sports 2Gençlerbirliği - : - Adanaspor
20:00 TRT SporAmed Sportif Faaliyetler - : - Ümraniyespor
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 23 Aralık Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
İTALYA SERİE A
20:30 ACF Fiorentina - : - Udinese Calcio
22:45 Inter Milano - : - Como 1907
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 23 Aralık Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

PORTEKİZ LİGİ

21:45 Benfica - Estoril

21:45 Vitoria Guimaraes - Nacional

23:45 Estrela - Rio Ave

SON DAKİKA