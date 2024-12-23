BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 23 Aralık Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol heyecanı, hafta başında hız kesmeden devam ediyor. 23 Aralık 2024 Pazartesi günü, Trendyol Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere Premier Lig ve diğer önemli liglerde nefes kesici maçlar futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün hangi karşılaşmalar oynanacak, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...