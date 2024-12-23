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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 23 Aralık Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 23.12.2024 08:03
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
08:03
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 23 Aralık Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
23 Aralık 2024 Pazartesi, futbol tutkunları için unutulmaz bir gün olacak. Bugün, birbirinden heyecan verici maçlar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. TRT 1, TRT Spor, TV8.5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi önde gelen yayın kanalları, bu kritik karşılaşmaları izleyicilerle buluşturacak. Peki, 23 Aralık 2024 Pazartesi günü hangi takımlar mücadele edecek, maçların başlama saatleri ne zaman ve hangi kanallardan izlenebilecek?